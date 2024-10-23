Олимпийский стадион в Баку и «Метрополитано» претендуют на проведение финала ЛЧ-2027

Азербайджан может принять финал Лиги чемпионов через 3 года.

УЕФА получил заявления о заинтересованности в проведении финала Лиги чемпионов-2027. Окончательные заявки от претендентов должны быть поданы до 19 марта 2025 года.

Решающий матч турнира в 2027 году может пройти на Олимпийском стадионе в Баку или на «Метрополитано » в Мадриде.

На проведения финала женской Лиги чемпионов претендуют «Камп Ноу » (Барселона ), «Национальный стадион» (Варшава), «Санкт-Якоб Парк» (Базель) и «Миллениум» (Кардифф).

Места проведения финальных матчей ЛЧ будут определены в мае 2025 года.