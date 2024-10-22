Владельца «Ноттингема» дисквалифицировали на 5 матчей за плевок под ноги судье. Маринакис заявлял, что просто кашлял из-за курения сигар

Владелец «Ноттингем Форест» дисквалифицирован за плевок под ноги судье.

После матча между «Ноттингемом » и «Фулхэмом » (0:1), который состоялся 28 сентября, главный арбитр Джошуа Смит обвинил владельца «лесников» Евангелоса Маринакиса в том, что тот плюнул ему под ноги. Слова рефери подтвердил резервный судья Тим Робинсон.

Однако сам глава клуба настаивал на том, что он просто кашлял, поскольку выкуривает по две или три сигары в день. Сторона Маринакиса утверждала, что он «плюет в салфетку, если таковая имеется, или на пол, если таковой нет».

В заявлении также говорилось, что у Маринакиса случился приступ кашля в день матча и что он не может вспомнить, «вылетала ли у него слюна изо рта». При этом греческий бизнесмен отрицал, что целенаправленно плюнул в ноги арбитру.

В четверг дисциплинарный комитет дисквалифицировал Маринакиса на 5 матчей – тот не сможет посещать стадион. Комитет осудил «неуважительное и отвратительное проявление презрения по отношению к судье».

Владелец «Ноттингема» отсутствовал на стадионе во время матча с «Кристал Пэлас» (1:0). Ему осталось пропустить еще 4 игры.

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