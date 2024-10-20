Восемь игроков «Торпедо» Миасс пробежали мимо мяча перед штрафным. Розыгрыш не закончился ударом
Футболисты «Торпедо» Миасс показали оригинальный розыгрыш штрафного.
В матче 14-го тура Leon Второй лиги А в дивизионе «Серебро» при счете 0:0 на 10-й минуте восемь игроков «Торпедо» пробежали мимо мяча и разбежались в разные стороны.
В итоге последовал пас низом одному из них, последовала неточная подача – игроки омского «Иртыша» выбили мяч в аут.
«Торпедо» выиграло 2:1 благодаря двум голам во втором тайме и вышло на 1-е место с 29 очками. У «Родины»-2 27 очков и игра в запасе. Топ-4 по итогам 18 туров поднимутся в «Золото» на весеннюю часть сезона. Омский «Иртыш» идет на 9-м месте из 10.
Опубликовал: Sports.ru
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