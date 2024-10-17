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Дьяков о месячных расходах: «Минимум 300 тысяч точно надо. Самые дорогие покупки – недвижимость, ремонт в доме, машины, часы, есть и Rolex, и Hublot»

Виталий Дьяков рассказал, сколько денег ему нужно для комфортной жизни.

– Сколько тратите в месяц?

– Не знаю, нет какой-то определенной суммы. Тоже много трачу. Сложно, не люблю эти вопросы. Я как-то раз сказал, что могу на 30 тысяч рублей прожить, потом такой шквал критики был, поэтому…

Люди часто любят обсуждать, кто сколько тратит, им интересно знать суммы. Если ты назвал 50 тысяч рублей – начинают говорить, что брехня, такого не может быть. Называешь миллион рублей – начинают говорить, что зажрался и так далее.

– Сколько вам нужно денег для комфортной жизни?

– У меня ребенок, семья, большой дом, машины. Не знаю, возможно, на 100-300 тысяч рублей не поживу. Когда получаешь большую зарплату, привыкаешь к этому, уровень жизни с каждым разом улучшается, и этот уровень надо держать.

В общем, минимум 300 тысяч точно надо. А так, конечно, могу иногда и в большие суммы попасть. Нет у меня рамок, за которые не могу выходить. Когда-то 300, 500 тысяч рублей.

– Ваша самая дорогая покупка?

– Наверное, недвижимость, дом, ремонт в доме, машины, часы. Немало всего там.

– Часы Rolex?

– Да, и Rolex, и Hublot есть – разные фирмы, – сказал бывший защитник «Динамо» и «Ростова».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «РБ Спорт»
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