Лунев о 5-м месте «Динамо»: «Весело. По игре не проиграли ни одного матча. А в плане результата уже 3 поражения и 2 ничьих» 

Андрей Лунев оценил выступление «Динамо» в сезона Мир РПЛ.

После 11 туров бело-голубые занимают в таблице 5-е место.

— Как оценишь треть чемпионата для «Динамо»?

— Весело.

— Что это значит?

— То и значит. Если брать по сути, то мы не проиграли ни одной игры в плане хода матча. А в плане результата у нас уже третье поражение и две ничьих.

— Ты понимаешь, с чем это связано?

— Нет, — сказал вратарь «Динамо ».