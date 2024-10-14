Лунев о 5-м месте «Динамо»: «Весело. По игре не проиграли ни одного матча. А в плане результата уже 3 поражения и 2 ничьих»
Андрей Лунев оценил выступление «Динамо» в сезона Мир РПЛ.
После 11 туров бело-голубые занимают в таблице 5-е место.
— Как оценишь треть чемпионата для «Динамо»?
— Весело.
— Что это значит?
— То и значит. Если брать по сути, то мы не проиграли ни одной игры в плане хода матча. А в плане результата у нас уже третье поражение и две ничьих.
— Ты понимаешь, с чем это связано?
— Нет, — сказал вратарь «Динамо».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Sport24
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