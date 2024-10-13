Виталий Кафанов: «Больше наших вратарей будет в Европе, если сохраним такой подход к работе. Лунев и Сафонов – точно не последние»
Виталий Кафанов заявил, что в Европе может появиться больше российских вратарей.
«Если мы сохраним такой подход по работе с вратарями, думаю, больше наших вратарей будет в Европе.
Андрей Лунев и Матвей Сафонов – не последние, у нас очень сильные вратари. Говорю об этом с уверенностью», – отметил тренер вратарей сборной России.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Спорт-Экспресс»
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