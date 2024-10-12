Защитник «Форте» выбил мяч с линии рукой в падении. Он получил прямую красную

Защитник таганрогского «Форте» Александр Панченко сыграл рукой на линии ворот.

На 11-й минуте матча с новокубанским «Биологом» в 29-м туре Leon Второй лиги Б Панченко, находясь на линии ворот, прыгнул к мячу и выбил его рукой.

Судья дал игроку прямую красную карточку и назначил пенальти.

«Форте» в меньшинстве перевернул матч и выиграл 3:1.