Дроздов про Россия – Украина в 1999-м: «Для нас это был шок. Мы столько матчей не проигрывали, даже вничью нельзя было сыграть. Ошибка такая трагическая – и не попали на Евро»

Юрий Дроздов вспомнил неудачу сборной России в игре против Украины в 1999 году.

«Этот матч помнят все, кто принимал в нем участие. Для нас это был шок. Мы столько матчей не проигрывали, нам даже вничью нельзя было сыграть. Вели в счете, забил Карпин . Классный матч играли, много моментов было, полный стадион «Лужники », почти 100 тысяч зрителей. Ошибка такая трагическая – и не попали.

Говорят, что футболист именно серьезный должен на чемпионат Европы или чемпионат мира попасть. Мне, к сожалению, не удалось», – сказал бывший полузащитник сборной России.