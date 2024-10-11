Дроздов про Россия – Украина в 1999-м: «Для нас это был шок. Мы столько матчей не проигрывали, даже вничью нельзя было сыграть. Ошибка такая трагическая – и не попали на Евро»
Юрий Дроздов вспомнил неудачу сборной России в игре против Украины в 1999 году.
«Этот матч помнят все, кто принимал в нем участие. Для нас это был шок. Мы столько матчей не проигрывали, нам даже вничью нельзя было сыграть. Вели в счете, забил Карпин. Классный матч играли, много моментов было, полный стадион «Лужники», почти 100 тысяч зрителей. Ошибка такая трагическая – и не попали.
Говорят, что футболист именно серьезный должен на чемпионат Европы или чемпионат мира попасть. Мне, к сожалению, не удалось», – сказал бывший полузащитник сборной России.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Матч ТВ»
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