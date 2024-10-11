Игра Украины с Грузией в Польше прерывалась из-за проблем с освещением на 8 минут
Матч Украины против Грузии был прерван в первом тайме.
Игра Лиги наций проходит в польском городе Познань.
На 11-й минуте на стадионе частично пропало освещение. Главный судья Юлиан Вайнбергер принял решение остановить матч. Игра возобновилась приблизительно через 8 минут.
На 35-й минуте счет в матче открыл вингер сборной Украины Михаил Мудрик.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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