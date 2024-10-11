Игра Украины с Грузией в Польше прерывалась из-за проблем с освещением на 8 минут

Матч Украины против Грузии был прерван в первом тайме.

Игра Лиги наций проходит в польском городе Познань . На 11-й минуте на стадионе частично пропало освещение. Главный судья Юлиан Вайнбергер принял решение остановить матч. Игра возобновилась приблизительно через 8 минут. На 35-й минуте счет в матче открыл вингер сборной Украины Михаил Мудрик.