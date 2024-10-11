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Защитник «Динамо» Махачкала Пальцев: «Зенит» – принципиальный соперник. Хочется отнять у них очки и доказать, что мы не хуже»

Валентин Пальцев назвал «Зенит» принципиальным соперником.

– У махачкалинского «Динамо» стоит задача – сохранение прописки в РПЛ. Это не давит?

– У нас нет цели выжить. Есть задача – играть в футбол.

– Какой матч вашей команды в этом сезоне понравился больше всего?

– Интереснее всего и сложнее было играть со «Спартаком» в Москве (1:0). Хотя мы на выезде играли еще и с «Локомотивом» из столичных команд. Помню, мы проиграли 0:2, и судья не поставил пенальти.

– Махачкалинское «Динамо» все время удачно играет со «Спартаком». Как так получается?

– Мы могли и выиграть. Считаю, потеряли два очка (1:1). Не сказал бы, что для меня «Спартак» какой-то принципиальный соперник. Вот «Зенит» – да, принципиальный. Хочется отнять очки у питерцев и доказать, что мы не хуже чемпиона страны.

– Как оцениваете турнирную ситуацию вашей команды?

– Хорошо играем. По крайней мере мы не находимся в зоне вылета. Так что все нормально. Двигаемся дальше. Сейчас есть небольшой отрыв в четыре очка от седьмого места. Это не так плохо.

– Другой дебютант РПЛ «Акрон» тоже не выглядит аутсайдером. Почему так получается?

– Думаю, это за счет подготовки. У нас нелегкий тренировочный цикл в команде. Не всем он под силу. Физика – это наш главный козырь, – сказал защитник махачкалинского «Динамо».

Дагестанцы сыграют в гостях с «Зенитом» 2 ноября в рамках 14-го тура Мир РПЛ.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Евро-футбол.ру»
logoЗенит
logoпремьер-лига Россия
logoДинамо Махачкала
logoВалентин Пальцев
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