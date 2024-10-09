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  • Глебов о капитанской повязке: «Наверное, слово «тряпочка» – это неправильно, грубовато. С ней на 150%, на 200% надо выкладываться. Но я и без нее это делал»
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Глебов о капитанской повязке: «Наверное, слово «тряпочка» – это неправильно, грубовато. С ней на 150%, на 200% надо выкладываться. Но я и без нее это делал»

Данил Глебов рассказал об ответственности, которая приходит с капитанской повязкой.

– Несмотря на слова Валерия Карпина о том, что капитанская повязка – всего лишь тряпочка, она тебя обязывает? Если да, то к чему?

– Наверное, больше ответственности на поле.

– Но если ты ее снимешь, ты же к себе требования не уменьшишь?

– Естественно, нет. Мы же не о требованиях, мы об ответственности за какой‑то эпизод. Я и без нее стараюсь до конца играть, с ней, наверное, еще больше. На 150%, на 200% надо выкладываться, вести за собой молодых, но я и без нее в принципе это делал. Не знаю, как ответить на этот вопрос, честно.

Наверное, слово «тряпочка» – это неправильно. Чуть‑чуть грубовато, жестковато. Думаю, что на поле должны быть все лидерами. На протяжении 90 минут в каждом эпизоде должен быть лидер. Я же не могу быть во всех эпизодах.

– Вы можете напихать друг другу на поле, а потом еще продолжить в раздевалке?

– На самом деле такого бардака нет. Я считаю, что, наверное, это неправильно. На поле бывают какие‑то моменты. Мы с Максом Осипом [Максимом Осипенко] можем где‑то друг на друга повысить голос на поле. Но это мимолетное, какой‑то момент. Мне или ему не понравилось, мы высказали на поле и все, забыли.

– Это называется профессионализмом? Или отсутствием эмоций?

– Зачем наш эпизод потом в раздевалку тащить? Для чего? Чтобы другие люди смотрели и слушали? Думаю, что, наверное, для молодых ребят это тоже не совсем правильно.

– А ты жесткий?

– На поле, наверное, да. Когда заходим в раздевалку, уже отпускает. Не сразу, но душик, и потом более‑менее спокоен.

– Нынешний «Ростов» обновляется? Вы чувствуете это? Уже ушел Уткин, Песьяков ушел и так далее. «Ростов» – это команда середины турнирной таблицы? Или в нынешнем состоянии он может что‑то еще сделать? Нужно ли вам? Хотите ли вы? Сможете ли?

 – Естественно, хотим. Другой вопрос, сможем или нет. Я пока на него ответить не могу. Надо дождаться 30‑го тура. А так, если разбирать, понятно, что поменяли весь вратарский цех. И, к сожалению или к счастью, у нас футбол заточен очень много на короткий пас, а короткий пас начинается от вратаря. И в этом плане нужно еще работать.

Даня Уткин ушел тоже. С ним мы хороший коннект имели, на поле понимали хорошо друг друга. Тоже считаю, что для нас это потеря. Нужно время, чтобы освоились, привыкли, особенно вратари. Они до этого так не играли, никто из троих. И видно, что им тяжеловато, но надо их поддерживать. Банально, но, наверное, вот так, – сказал капитан «Ростова». 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
logoРостов
logoпремьер-лига Россия
logoВалерий Карпин
logoСергей Песьяков
logoМатч ТВ
logoДаниил Уткин
logoМаксим Осипенко
logoДанил Глебов
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