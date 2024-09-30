«Зенит» не намерен устанавливать четкий бюджет на трансферы. Основы трансферной политики – поиск сильнейших в России, Европе и Латинской Америке (РБК)
По информации РБК, клуб не намерен устанавливать четкий бюджет на трансферы. Все дорогостоящие трансферы будут обсуждаться советом директоров, и только после этого будет приниматься решение о покупке.
«Зенит» не намерен отходить от основ своей трансферной политики – это в первую очередь поиск сильнейших футболистов в России, Европе и Латинской Америке.
Во время летнего трансферного окна петербуржцы подписали 5 россиян: Александра Соболева, Максима Глушенкова, Сергея Волкова, Юрия Горшкова и Евгения Латышонка. Также были куплены Лусиано Гонду и Ванья Дркушич, Вильзон Изидор был выкуплен у «Локомотива» после аренды.
У «Зенита» крупнейший бюджет среди спортивных клубов России – 17 млрд рублей. Он может стать больше, если клуб решит увеличить траты (РБК)
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