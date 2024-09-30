«У «Ростова» небольшие финансы, берут много молодых. Сейчас нет Лиги чемпионов, поэтому бодаться за тройку призеров нет смысла». Ещенко о дончанах
Андрей Ещенко высказался о результатах «Ростова» в Мир РПЛ.
В последних трех матчах дончане потерпели два поражения и сыграли вничью. После 10 туров команда Валерия Карпина занимает в таблице 8-е место.
«Команда то выигрывает, то проигрывает. У клуба небольшие финансы, поэтому они берут много молодых.
Сейчас нет Лиги чемпионов, поэтому бодаться за тройку призеров и рассчитывать на деньги с попадания в ЛЧ нет смысла», – сказал бывший защитник сборной России.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Metaratings
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