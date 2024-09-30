«У «Ростова» небольшие финансы, берут много молодых. Сейчас нет Лиги чемпионов, поэтому бодаться за тройку призеров нет смысла». Ещенко о дончанах

Андрей Ещенко высказался о результатах «Ростова» в Мир РПЛ.

В последних трех матчах дончане потерпели два поражения и сыграли вничью. После 10 туров команда Валерия Карпина занимает в таблице 8-е место.

«Команда то выигрывает, то проигрывает. У клуба небольшие финансы, поэтому они берут много молодых.

Сейчас нет Лиги чемпионов, поэтому бодаться за тройку призеров и рассчитывать на деньги с попадания в ЛЧ нет смысла», – сказал бывший защитник сборной России.