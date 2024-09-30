Кутицкий о 4-м месте «Динамо»: «Подобрались к первой тройке, будем дальше работать»
Александр Кутицкий оценил турнирное положение «Динамо».
Хавбек бело-голубых высказался после гостевой победы над махачкалинским «Динамо» (1:0). После 10 туров москвичи занимают в Мир РПЛ 4-е место.
«Прежде всего нужно следить за своей игрой. Набирать, с каждой игрой улучшать свои качества. Прошла часть [чемпионата] отлично, подобрались к первой тройке, будем дальше работать.
Поле было немного жесткое, где‑то мяч дробил. Все по игре», — сказал Кутицкий.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
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