  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
70

ЭСК РФС: Иванов верно удалил Маухуба за симуляцию в матче со «Спартаком»

Сергей Иванов верно удалил Эль-Мехди Маухуба в матче «Динамо» и «Спартака».

К такому выводу пришла ЭСК РФС. 

Московское дерби завершилось ничьей со счетом 2:2. На 72-й минуте встречи Эль-Мехди Маухуб, вышедший на замену во втором тайме, получил желтую карточку от Сергея Иванова за отмашку от судьи. Спустя две минуты марокканец получил вторую карточку за симуляцию и покинул поле.

«Судья правильно вынес второе предупреждение в матче и, соответственно, удалил с поля игрока команды «Динамо» Эль-Мехди Маухуба на 74-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что действия данного игрока в единоборстве за мяч с игроком обороняющейся команды «Спартак» Русланом Литвиновым были направлены на попытку обмануть судью с целью получить незаслуженное преимущество в виде назначения пенальти в ворота соперника, учитывая изначальное отсутствие контакта в ногах между игроками и последующую попытку атакующим игроком инициировать контакт с ногой защитника с последовавшим за этим неестественным падением нападающего на газон. 

По причине наличия в действиях игрока команды «Динамо» элементов неспортивного поведения, комиссия единогласно поддерживает решение судьи вынести ему второе предупреждение в матче за симуляцию в данном игровом эпизоде, и не считает это решение очевидно ошибочным», – говорится в заключении ЭСК.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт РФС
logoСпартак
logoпремьер-лига Россия
logoсудьи
logoДинамо Москва
logoСергей Сергеевич Иванов
видеоповторы
ЭСК РФС
logoЭль-Мехди Маухуб
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Мостовой об Абаскале на матче «Спартак» – «Динамо»: «Совести хватило – был бы умный, не пошел бы. В Москву наверняка за вещами приехал»
2 минуты назад
Газзаев о Пьяниче: «Непонятна трансферная политика, когда ЦСКА приобретает 34-летнего игрока. Что он может дать команде сейчас? В условиях изоляции мы должны больше доверять россиянам»
5 минут назад
«МЮ» третий в АПЛ по xG и голевым моментам, четвертый по ударам и отборам на чужой трети поля. Команда тен Хага на 11-м месте в таблице
612 минут назад
АПЛ отложила внедрение полуавтоматического определения офсайда до зимы. Систему не хотят использовать, пока не будут «полностью удовлетворены»
415 минут назад
ЭСК РФС: Карасев ошибочно не удалил Пальцева за фол на Роналдо в матче «Ростов» – «Динамо» Махачкала
829 минут назад
«Ман Сити», вероятно, выиграл процесс против АПЛ по сделкам с ассоциированными сторонами. Победа может повлиять на дело о 115 нарушениях ФФП
2729 минут назад
ЭСК РФС: Мешков ошибочно засчитал гол «Краснодара» «Акрону» на 27-й минуте – Са был в офсайде в момент удара Кордобы
1342 минуты назад
Пьянич о Николиче: «Его видение ЦСКА очень амбициозное, вместе нас ждут великие дела, думаю»
1144 минуты назад
Платформа с играми для любителей РПЛ: залетайте!
52 минуты назадСпецпроект
Сульшер вернулся бы в «МЮ» на пост тренера: «Да, конечно»
1353 минуты назад
Ко всем новостям
Последние новости
Точилин об извинениях Пьянича: «Значит, тогда говорил не от чистого сердца, а от той конъюнктуры, которая исходила от его страны. Сейчас уже нет смысла на этом делать акцент»
8 минут назад
Слишкович об РПЛ: «Нет явного фаворита на чемпионство, команды, которая была бы намного лучше остальных. Нынешний сезон будет конкурентным до конца, думаю»
424 минуты назад
Лапочкин об игре рукой: «В России, когда игрок блокирует удар, а мяч попадает в отставленную руку, ставят пенальти. В Европе другая трактовка, у нас было 3 пенальти, которые там бы не назначали»
533 минуты назад
Тео требует 8 млн евро в год по новому контракту, «Милан» предлагает меньше. Переговоры далеки от завершения (Calciomercato)
648 минут назад
Сафонов о «ПСЖ»: «Думал об аренде в теории, но зачем мне это? Возможность стать основным вратарем будет, когда я уберу все свои огрехи»
3сегодня, 14:27
Фонбет Кубок России. Путь регионов. 4-й раунд. «Арсенал» в гостях у «Знамени Труда», «Алания» против « Амкала»
50сегодня, 14:00Live
Матч «Атлетико» – «Реал» обслужит 30-летний судья Бускетс
8сегодня, 13:57
Депутат Милонов о том, что Пьянич был против игры с Россией: «Тогда люди не обладали объективной информацией. Сейчас европейцы понимают, что здесь у них есть будущее»
11сегодня, 13:27
Андрей Канчельскис: «Де Брюйне – лучший атакующий полузащитник мира. То, что он делает на поле, – сумасшествие»
3сегодня, 13:10
Матвей Сафонов: «Я бы получил хороший бонус и зарплату в другой команде РФ, но деньги – не главное. Желания зарабатывать на родном клубе у меня нет»
33сегодня, 12:57