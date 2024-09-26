ЭСК РФС: Иванов верно удалил Маухуба за симуляцию в матче со «Спартаком»
К такому выводу пришла ЭСК РФС.
Московское дерби завершилось ничьей со счетом 2:2. На 72-й минуте встречи Эль-Мехди Маухуб, вышедший на замену во втором тайме, получил желтую карточку от Сергея Иванова за отмашку от судьи. Спустя две минуты марокканец получил вторую карточку за симуляцию и покинул поле.
«Судья правильно вынес второе предупреждение в матче и, соответственно, удалил с поля игрока команды «Динамо» Эль-Мехди Маухуба на 74-й минуте матча.
Решение ЭСК мотивировано тем, что действия данного игрока в единоборстве за мяч с игроком обороняющейся команды «Спартак» Русланом Литвиновым были направлены на попытку обмануть судью с целью получить незаслуженное преимущество в виде назначения пенальти в ворота соперника, учитывая изначальное отсутствие контакта в ногах между игроками и последующую попытку атакующим игроком инициировать контакт с ногой защитника с последовавшим за этим неестественным падением нападающего на газон.
По причине наличия в действиях игрока команды «Динамо» элементов неспортивного поведения, комиссия единогласно поддерживает решение судьи вынести ему второе предупреждение в матче за симуляцию в данном игровом эпизоде, и не считает это решение очевидно ошибочным», – говорится в заключении ЭСК.
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