Рафинья из «Барсы» набрал 13 фэнтези-очков против «Вильярреала». Левандовски и Торре – по 9

В 6-м туре Ла Лиги «Барселона» в гостях крупно обыграла «Вильярреал» (5:1).

Полузащитник Рафинья сделал дубль и набрал 13 очков в фэнтези-турнире Ла Лиги : +3 за игру целиком, +10 за голы. После шести матчей у бразильца 52 очка – лучший показатель в фэнтези Ла Лиги.

Полузащитник Пабло Торре провел на поле меньше часа, но успел набрать 9 очков: +1 за выход, +5 за гол, +3 за ассист. Перед этим туром футболиста «Барселоны» выбрали всего 0,1% фэнтези-менеджеров на Спортсе”.

9 очков также набрал нападающий Роберт Левандовски (+3 за матч, +8 за голы, -2 за промах с пенальти). Левандовски – третий по результативности игрок «Барселоны» в фэнтези с 43 очками, больше в шести турах набрали только Рафинья (52) и Ламин Ямаль (46).

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