Рафинья из «Барсы» набрал 13 фэнтези-очков против «Вильярреала». Левандовски и Торре – по 9
В 6-м туре Ла Лиги «Барселона» в гостях крупно обыграла «Вильярреал» (5:1).
Полузащитник Рафинья сделал дубль и набрал 13 очков в фэнтези-турнире Ла Лиги: +3 за игру целиком, +10 за голы. После шести матчей у бразильца 52 очка – лучший показатель в фэнтези Ла Лиги.
Полузащитник Пабло Торре провел на поле меньше часа, но успел набрать 9 очков: +1 за выход, +5 за гол, +3 за ассист. Перед этим туром футболиста «Барселоны» выбрали всего 0,1% фэнтези-менеджеров на Спортсе”.
9 очков также набрал нападающий Роберт Левандовски (+3 за матч, +8 за голы, -2 за промах с пенальти). Левандовски – третий по результативности игрок «Барселоны» в фэнтези с 43 очками, больше в шести турах набрали только Рафинья (52) и Ламин Ямаль (46).
Телеграм-канал «Фэнтези на Спортсе» – с лайфхаками и советами
Опубликовано: Фэнтези на Спортсе
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости