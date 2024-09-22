Тюкавин сделал дубль впервые за год – в матче со «Спартаком». Форвард «Динамо» забил на 3-й и 94-й минутах

Константин Тюкавин сделал первый дубль за год.

Форвард «Динамо » забил «Спартаку » (2:2) в 9-м туре Мир РПЛ на 3-й и 94-й минутах.

В последний раз до этого Тюкавин забивал дважды в одной игре 6 августа 2023 года – в ворота «Зенита».

Подробно со статистикой 22-летнего футболиста можно ознакомиться здесь .