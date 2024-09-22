Тюкавин сделал дубль впервые за год – в матче со «Спартаком». Форвард «Динамо» забил на 3-й и 94-й минутах
Константин Тюкавин сделал первый дубль за год.
Форвард «Динамо» забил «Спартаку» (2:2) в 9-м туре Мир РПЛ на 3-й и 94-й минутах.
В последний раз до этого Тюкавин забивал дважды в одной игре 6 августа 2023 года – в ворота «Зенита».
Подробно со статистикой 22-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Sports”
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