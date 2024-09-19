Уильямс получил травму голеностопа в матче с «Леганесом». Вингера «Атлетика» заменили в перерыве
Нико Уильямс получил травму в матче Ла Лиги.
Сегодня «Атлетик» на выезде обыграл «Леганес» (2:0).
Нико Уильямс был заменен в перерыве матча из-за травмы. Вингер «Атлетика» получил повреждение голеностопа в результате стыка с Валантеном Розье – защитник «Леганеса» ударил Уильямса, пытаясь выбить мяч на фланге.
После этого Нико смог продолжить игру, но испытывал дискомфорт.
На второй тайм вместо Уильямса в составе «Атлетика» вышел Горка Гурусета.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Mundo Deportivo
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