Уильямс получил травму голеностопа в матче с «Леганесом». Вингера «Атлетика» заменили в перерыве

Нико Уильямс получил травму в матче Ла Лиги.

Сегодня «Атлетик » на выезде обыграл «Леганес » (2:0).

Нико Уильямс был заменен в перерыве матча из-за травмы. Вингер «Атлетика» получил повреждение голеностопа в результате стыка с Валантеном Розье – защитник «Леганеса» ударил Уильямса, пытаясь выбить мяч на фланге.

После этого Нико смог продолжить игру, но испытывал дискомфорт.

На второй тайм вместо Уильямса в составе «Атлетика» вышел Горка Гурусета .