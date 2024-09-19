Защитник «Химок» Фернандес: «Россия – фантастическая страна с фантастическими людьми. Тут очень чисто, это приятный факт»

Защитник «Химок» поделился мнением о России.

– Как в целом проходит твоя адаптация к России?

– Намного лучше, чем ожидал. Россия – фантастическая страна с фантастическими людьми. Здесь много хороших мест, которые не терпится посетить. А еще тут очень чисто. Для меня это действительно приятный факт, – сказал Дани Фернандес.