Защитник «Химок» Фернандес: «Россия – фантастическая страна с фантастическими людьми. Тут очень чисто, это приятный факт»
Защитник «Химок» поделился мнением о России.
– Как в целом проходит твоя адаптация к России?
– Намного лучше, чем ожидал. Россия – фантастическая страна с фантастическими людьми. Здесь много хороших мест, которые не терпится посетить. А еще тут очень чисто. Для меня это действительно приятный факт, – сказал Дани Фернандес.
Опубликовано: Sports
Источник: сайт «Химок»
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