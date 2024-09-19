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LEON Вторая лига Б. «Динамо-2» против «Чертаново»

«Динамо-2» примет «Чертаново» в перенесенном матче LEON Второй лиги Б.

LEON Вторая лига

Дивизион Б

Группа 2

22-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Таблицы Второй лиги Б

Календарь Второй лиги Б

Опубликовал: Артём Стёпин
Источник: Спортс’‘
результаты
logoВторая лига Б
logoЧертаново
logoДинамо-2 Москва
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