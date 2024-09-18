Мостовой о новом формате ЛЧ: «Он станет плюсом для богатых клубов, все равно только они будут играть в 1/4. Главное, что команды будут вылетать, а не падать в другие турниры»

Александр Мостовой считает, что новый формат ЛЧ – плюс для богатых команд.

С этого сезона в турнире нет групп. Все 36 команд сведены в общую таблицу, каждая проведет по 8 матчей.

«Будет интересно наблюдать за новым форматом Лиги чемпионов . Главное, что клубы будут вылетать, а не падать в другие турниры. Это не совсем правильно, когда команда с небольшим бюджетом доходит до высоких стадий [Лиги Европы], а им попадается богатый клуб [вылетевший из ЛЧ]. Конечно, они вылетят.

В этом формате добавилось по два матча. Я вижу, как некоторые тренеры говорят, что устают от этого, учитывая все матчи во всех турнирах. Так можно и неделю в самолете провести. Это дополнительная нагрузка для людей.

Но в четвертьфинале обновленной Лиги все равно будут играть только богатые клубы. Так что нынешний формат станет плюсом для богатых. Посмотрим, как будет выглядеть таблица, сколько очков нужно будет для прохода в следующий раунд. Футбол уже давно стал бизнесом, где крутятся большие деньги», – сказал бывший игрок «Спартака», «Сельты» и сборной России.

9:2 «Баварии», «Реал» еле выиграл, «Ливерпуль» камбэкнул с «Миланом». Главное в первый день ЛЧ