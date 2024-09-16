5-летнему сыну Фодена завели ютуб-канал. У Ронни 4,7 млн подписчиков в инстаграме и модельный контракт
У сына Фила Фодена появился собственный ютуб-канал.
«Ронни любит быть в центре внимания и является большим поклонником некоторых ютуберов, поэтому Фил и его жена создали ему аккаунт», – рассказал источник The Sun.
У 5-летнего Ронни уже есть страница в инстаграме с 4,7 миллионами подписчиков. Сын футболиста «Манчестер Сити» прославился после участия в празднованиях команды по случаю победы в финале Лиги чемпионов (1:0 с «Интером» — Спортс’‘) в 2023 году. С тех пор мальчик, которого прозвали «El wey» («чувак» – Спортс’‘), стал неофициальным талисманом клуба и появляется в соцсетях «Сити».
Отмечается, что у Ронни также уже есть контракт с модельным агентством.
Фото: инстаграм Ронни Фодена
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: The Sun
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