5-летнему сыну Фодена завели ютуб-канал. У Ронни 4,7 млн подписчиков в инстаграме и модельный контракт

У сына Фила Фодена появился собственный ютуб-канал.

«Ронни любит быть в центре внимания и является большим поклонником некоторых ютуберов, поэтому Фил и его жена создали ему аккаунт», – рассказал источник The Sun.

У 5-летнего Ронни уже есть страница в инстаграме с 4,7 миллионами подписчиков. Сын футболиста «Манчестер Сити» прославился после участия в празднованиях команды по случаю победы в финале Лиги чемпионов (1:0 с «Интером» — Спортс’‘) в 2023 году. С тех пор мальчик, которого прозвали «El wey» («чувак» – Спортс’‘), стал неофициальным талисманом клуба и появляется в соцсетях «Сити».

Отмечается, что у Ронни также уже есть контракт с модельным агентством.

Фото: инстаграм Ронни Фодена