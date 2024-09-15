«Херенвен» ван Перси пропустил 9 мячей от АЗ в матче Эредивизи – 7 из них во 2-м тайме. Команда забила один

Робин ван Перси потерпел разгромное поражение на посту тренера «Херенвена».

Команда, возглавляемая бывшим форвардом «МЮ» и «Арсенала», в гостях уступила АЗ со счетом 1:9 в матче 5-го тура чемпионата Нидерландов.

7 мячей команда ван Перси пропустила во второй половине игры.

Нидерландский специалист возглавил «Херенвен» в мае. Команда занимает 12-е место в турнирной таблице, имея в активе 4 очка и матч в запасе.