«Херенвен» ван Перси пропустил 9 мячей от АЗ в матче Эредивизи – 7 из них во 2-м тайме. Команда забила один
Робин ван Перси потерпел разгромное поражение на посту тренера «Херенвена».
Команда, возглавляемая бывшим форвардом «МЮ» и «Арсенала», в гостях уступила АЗ со счетом 1:9 в матче 5-го тура чемпионата Нидерландов.
7 мячей команда ван Перси пропустила во второй половине игры.
Нидерландский специалист возглавил «Херенвен» в мае. Команда занимает 12-е место в турнирной таблице, имея в активе 4 очка и матч в запасе.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
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