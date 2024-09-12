«Рубин» подписал хавбека «Риеки» Ходжу. Контракт – на 4 года

Велдин Ходжа присоединился к «Рубину».

Казанский клуб объявил о подписании 21-летнего полузащитника «Риеки». Стороны заключили контракт на 4 года.

Ранее сообщалось , что сумма сделки составит 2 миллиона евро.

В чемпионате Хорватии-2024/25 Ходжа провел 5 матчей и забил 2 гола. Его статистика – здесь .