«Рубин» подписал хавбека «Риеки» Ходжу. Контракт – на 4 года
Велдин Ходжа присоединился к «Рубину».
Казанский клуб объявил о подписании 21-летнего полузащитника «Риеки». Стороны заключили контракт на 4 года.
Ранее сообщалось, что сумма сделки составит 2 миллиона евро.
В чемпионате Хорватии-2024/25 Ходжа провел 5 матчей и забил 2 гола. Его статистика – здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: телеграм-канал «Рубина»
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