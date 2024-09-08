Экс-вратарь «МЮ» Линдегор об Онана: «Если не можешь справиться с давлением, эта работа не для тебя. Ему удалось преодолеть трудное начало, сейчас он намного лучше»
Андерс Линдегор дал совет Андре Онана, как преуспеть в «МЮ».
«Онана удалось преодолеть трудное начало, и теперь он показывает себя намного лучше. Нет волшебной формулы, чтобы справиться с давлением. Это работа. Работа заключается в том, чтобы выдерживать это давление.
Если ты не можешь это делать или не хочешь, то эта работа не для тебя», – сказал бывший вратарь «МЮ».