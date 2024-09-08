Экс-вратарь «МЮ» Линдегор об Онана: «Если не можешь справиться с давлением, эта работа не для тебя. Ему удалось преодолеть трудное начало, сейчас он намного лучше»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Андерс Линдегор Андре Онана Футбол

Андерс Линдегор дал совет Андре Онана, как преуспеть в «МЮ».

«Онана удалось преодолеть трудное начало, и теперь он показывает себя намного лучше. Нет волшебной формулы, чтобы справиться с давлением. Это работа. Работа заключается в том, чтобы выдерживать это давление.

Если ты не можешь это делать или не хочешь, то эта работа не для тебя», – сказал бывший вратарь «МЮ».

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий