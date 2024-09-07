Кавазашвили об отмене матча с Таиландом: «Ну и хорошо. Эта игра никого не интересует, практического смысла играть с такими командами нет»

Анзор Кавазашвили отреагировал на отмену матча России и Таиланда.

Товарищеский матч между сборными России и был отменен из-за тайфуна. Игра должна была пройти сегодня в Ханое в 16:00 по московскому времени.

«Ну и хорошо, что отменили. Эта игра не имеет значения, никого не волнуют и не интересуют.

Никакого авторитета в этом матче нет, состоялся бы он или нет. Никакого практического смысла играть с такими командами нашей сборной нет.

Другое дело, что другого соперника нет, а наши не хотят участвовать в Евразийской конфедерации. В эту политику я вмешиваться не хочу.

Не состоялся матч – до свидания, на этом и заканчиваем разговор», – сказал бывший голкипер «Спартака».