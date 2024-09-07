Кавазашвили об отмене матча с Таиландом: «Ну и хорошо. Эта игра никого не интересует, практического смысла играть с такими командами нет»
Анзор Кавазашвили отреагировал на отмену матча России и Таиланда.
Товарищеский матч между сборными России и Таиланда был отменен из-за тайфуна. Игра должна была пройти сегодня в Ханое в 16:00 по московскому времени.
«Ну и хорошо, что отменили. Эта игра не имеет значения, никого не волнуют и не интересуют.
Никакого авторитета в этом матче нет, состоялся бы он или нет. Никакого практического смысла играть с такими командами нашей сборной нет.
Другое дело, что другого соперника нет, а наши не хотят участвовать в Евразийской конфедерации. В эту политику я вмешиваться не хочу.
Не состоялся матч – до свидания, на этом и заканчиваем разговор», – сказал бывший голкипер «Спартака».