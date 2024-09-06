Полоз стал игроком «Красного Знамени» из 3-й лиги

стал игроком «Красного Знамени».

Подробности контракта 33-летнего форварда с клубом из не уточняются.

Последним клубом Полоза было «Торпедо», которое он покинул в мае этого года. Также он известен по выступлениям за «Ростов», «Зенит», «Сочи» и «Рубин».

После 9 матчей «Красное Знамя» лидирует в третьем дивизионе (зона Московская область).