Полоз стал игроком «Красного Знамени» из 3-й лиги
Дмитрий Полоз стал игроком «Красного Знамени».
Подробности контракта 33-летнего форварда с клубом из Ногинска не уточняются.
Последним клубом Полоза было «Торпедо», которое он покинул в мае этого года. Также он известен по выступлениям за «Ростов», «Зенит», «Сочи» и «Рубин».
После 9 матчей «Красное Знамя» лидирует в третьем дивизионе (зона Московская область).
Эти же команды сошлись в финале кубка. Знамя там по пенальти победило.
Насколько это соответствует реальности, знает только сам Полоз.