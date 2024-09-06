Полоз стал игроком «Красного Знамени» из 3-й лиги

Теги трансферы третий дивизион Дмитрий Полоз Красное Знамя Ногинск Футбол

Дмитрий Полоз стал игроком «Красного Знамени».

Подробности контракта 33-летнего форварда с клубом из Ногинска не уточняются.

Последним клубом Полоза было «Торпедо», которое он покинул в мае этого года. Также он известен по выступлениям за «Ростов», «Зенит», «Сочи» и «Рубин».

После 9 матчей «Красное Знамя» лидирует в третьем дивизионе (зона Московская область).

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6 комментариев
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Что же с ним случилось, что в возрасте 30 лет из Премьер-лиги докатился до третьей?!
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Ну и прошло уже 20 туров там, и Знамя на втором месте, уступая три очка ФК Металлург-Видное.
Эти же команды сошлись в финале кубка. Знамя там по пенальти победило.
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Вот, теперь в команде своего уровня!
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Ответ Caniball
Что же с ним случилось, что в возрасте 30 лет из Премьер-лиги докатился до третьей?!
Желание не уезжать из Москвы.
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Ответ London-D
Желание не уезжать из Москвы.
Как же тогда он играл за Ростов, Рубин, Сочи и Зенит? Думаю, тут дело в другом, снизил к себе требования и в силу возраста стал невостребованным.
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Ответ Liver0910
Как же тогда он играл за Ростов, Рубин, Сочи и Зенит? Думаю, тут дело в другом, снизил к себе требования и в силу возраста стал невостребованным.
Я слышал именно такую версию, поэтому он и неожиданно в Первую лигу в Торпедо ушёл сезоном ранее. Мол, дела в Москве, которые важнее карьеры.
Насколько это соответствует реальности, знает только сам Полоз.
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