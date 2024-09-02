Экс-защитник сборной России и «Ахмата» Семенов об алкоголе после поражений: «Почему нет? Такая игра была не одна. Люблю пиво, из крепких пусть водка будет»

Экс-защитник сборной России Андрей Семенов рассказал об алкоголе после игр.

– После поражения можете бухнуть?

– Да. Почему нет?

– Залить горе после плохой игры – было такое?

– Да.

– А что за игра?

– У меня 350 матчей за спиной. Такая игра была не одна (смеется).

– Как совмещать алкоголь с карьерой?

– Не знаю, наверное, можно. Потому что примеров очень много.

– Какой ваш самый любимый алкоголь?

– Пиво.

– А из крепких?

– Вино считается крепким?

– Нет.

– Тогда пусть водка будет.

– Где лучше выпивать – дома или в клубе?

– Да не, лучше просто в ресторане покушать, – заявил бывший игрок «Ахмата» и сборной России Семенов в интервью «Коммент.Шоу».

Экс-защитник «Ахмата» и сборной России Семенов завершает карьеру в 35 лет: «Хочется просто дома побыть. Старшей дочке уже 10 лет, и малая без папы растет»