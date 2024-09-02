Экс-защитник сборной России и «Ахмата» Семенов об алкоголе после поражений: «Почему нет? Такая игра была не одна. Люблю пиво, из крепких пусть водка будет»
Экс-защитник сборной России Андрей Семенов рассказал об алкоголе после игр.
– После поражения можете бухнуть?
– Да. Почему нет?
– Залить горе после плохой игры – было такое?
– Да.
– А что за игра?
– У меня 350 матчей за спиной. Такая игра была не одна (смеется).
– Как совмещать алкоголь с карьерой?
– Не знаю, наверное, можно. Потому что примеров очень много.
– Какой ваш самый любимый алкоголь?
– Пиво.
– А из крепких?
– Вино считается крепким?
– Нет.
– Тогда пусть водка будет.
– Где лучше выпивать – дома или в клубе?
– Да не, лучше просто в ресторане покушать, – заявил бывший игрок «Ахмата» и сборной России Семенов в интервью «Коммент.Шоу».
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