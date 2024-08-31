«ПСЖ» отдал Солера в аренду «Вест Хэму». Он стал 9-м новичком английского клуба в межсезонье

«ПСЖ» отдал полузащитника Карлоса Солера в аренду «Вест Хэму».

Соглашение, оформленное в последний день работы трансферного окна, рассчитано до конца текущего сезона.

27-летний игрок стал 9-м новичком английского клуба в межсезонье.

Ранее состав команды пополнили вратарь Уэсли Фодерингэм (Англия), защитники Жан-Клер Тодибо (Франция), Аарон Уан-Биссака (Англия / ДР Конго) и Макс Килмен (Англия), полузащитники Крисенсио Саммервилл (Нидерланды), Луис Гильерме (Бразилия) и Гидо Родригес (Аргентина), форвард Никлас Фюллькруг (Германия).

В прошлом сезоне испанец провел 24 матча в Лиге 1, отметившись двумя голами и двумя результативными передачами. Подробная статистика игрока доступна здесь.

Фото: сайт «Вест Хэма».

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