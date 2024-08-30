«ПСЖ» отдаст Солера в аренду «Вест Хэму» с правом выкупа (Фабрицио Романо)

Теги ПСЖ Вест Хэм премьер-лига Англия лига 1 Франция возможные трансферы Карлос Солер Фабрицио Романо Футбол

Карлос Солер перейдет из «ПСЖ» в «Вест Хэм» на правах аренды.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, клубы согласовали арендное соглашение, включающее опцию выкупа. Зарплату футболиста покроет «Вест Хэм».

27-летний полузащитник отправляется в Лондон для прохождения медосмотра.

В прошлом сезоне испанец провел 24 матча в Лиге 1, отметившись двумя голами и двумя результативными передачами. Подробная статистика игрока доступна по ссылке.

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4 комментария
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Как же он мне нравился в Валенсии. Очень крутой полузащитник и скорее всего заиграет в Вест Хэме
+10
0
+10
Ответ Born is the King
Как же он мне нравился в Валенсии. Очень крутой полузащитник и скорее всего заиграет в Вест Хэме
Будет следующий Форнальс но не больше
+4
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+4
Можно понять Солера, ушёл на повышение.
+1
0
+1
ого, усиление
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