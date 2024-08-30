«ПСЖ» отдаст Солера в аренду «Вест Хэму» с правом выкупа (Фабрицио Романо)

Карлос Солер перейдет из «ПСЖ» в «Вест Хэм» на правах аренды.

По информации инсайдера , клубы согласовали арендное соглашение, включающее опцию выкупа. Зарплату футболиста покроет « ».

27-летний полузащитник отправляется в Лондон для прохождения медосмотра.

В прошлом сезоне испанец провел 24 матча в Лиге 1, отметившись двумя голами и двумя результативными передачами. Подробная статистика игрока доступна по ссылке.