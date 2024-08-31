Ло Чельсо перешел в «Бетис» из «Тоттенхэма» за 8,4 млн фунтов и бонусы

Теги премьер-лига Англия Бетис Ла Лига трансферы Тоттенхэм Sky Sports Джовани Ло Чельсо деньги Футбол

Джовани Ло Чельсо перешел в «Бетис» из «Тоттенхэма».

Джовани заключил контракт до лета 2028 года.

По информации Sky Sports, трансфер 28-летнего полузащитника обойдется испанцам в 8,4 млн фунтов стерлингов. Соглашение также предусматривает дополнительные бонусы и процент от перепродажи.

Футболист выступал за лондонский клуб с 2019 года. Первоначально он присоединился на правах аренды, а затем на постоянной основе с января 2020 года.

На счету аргентинца 108 матчей и 10 голов за «шпор» во всех соревнованиях. С полной статистикой Ло Чельсо можно ознакомиться здесь.

Изображение: realbetisbalompie.es

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4 комментария
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Удачи ему в старом-новом клубе, вдруг опять отожжет!)
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Может будет как в старые времена, зажигать в Бетисе
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Один левша (Ло Чельсо)поменял другого (Фекира)
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