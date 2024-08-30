«Наполи» отдал Гаэтано «Кальяри» в аренду с выкупом за 6 млн евро

Теги Кальяри серия А Италия трансферы Наполи Джанлука Гаэтано деньги Футбол

Джанлука Гаэтано продолжит выступать за «Кальяри».

«Наполи» вновь отдал полузащитника в аренду с обязательным выкупом при определенных условиях. Футболист заключил контракт, рассчитанный на пять лет.

Инсайдер Николо Скира сообщает, что приобретение Гаэтано обойдется в 6 млн евро.

Джанлука после перехода в «Кальяри» минувшей зимой провел 11 игр в Серии А и забил 4 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Фото: cagliaricalcio.com

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2 комментария
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Жаль, особо не дали шансов в Неаполе
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Так и не дали воспитаннику поиграть.
Жалко как-то.
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