«Наполи» отдал Гаэтано «Кальяри» в аренду с выкупом за 6 млн евро

Джанлука Гаэтано продолжит выступать за «Кальяри».

« » вновь отдал полузащитника в аренду с обязательным выкупом при определенных условиях. Футболист заключил контракт, рассчитанный на пять лет.

Инсайдер Николо Скира сообщает, что приобретение обойдется в 6 млн евро.

Джанлука после перехода в « » минувшей зимой провел 11 игр в Серии А и забил 4 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Фото: cagliaricalcio.com