«Наполи» отдал Гаэтано «Кальяри» в аренду с выкупом за 6 млн евро
Джанлука Гаэтано продолжит выступать за «Кальяри».
«Наполи» вновь отдал полузащитника в аренду с обязательным выкупом при определенных условиях. Футболист заключил контракт, рассчитанный на пять лет.
Инсайдер Николо Скира сообщает, что приобретение Гаэтано обойдется в 6 млн евро.
Джанлука после перехода в «Кальяри» минувшей зимой провел 11 игр в Серии А и забил 4 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Фото: cagliaricalcio.com
Жалко как-то.