Шнякин о «Чужой: Ромул»: «Не разочарован, балдею от франшизы. Очевидный минус – нет фактурных и запоминающихся персонажей, вся банда не стоит и локона волос Сигурни Уивер»

Дмитрий Шнякин составил рецензию на фильм «Чужой: Ромул».

«Сходил на нового «Чужого», наконец-то. Долго ждал, балдею от ксеноморфной франшизы. И в целом не остался разочарованным.

В фильме есть очевидный минус: нет фактурных и запоминающихся персонажей. Сероватая молодежь. Ощущение, что такой юный каст – заигрывание с аудиторией, что пойдет на фильм не из ностальгической тяги к двухметровым кислотнокровым мразотам. Разве что темнокожий парень показывает неплохой актерский диапазон – роботов, уверен, всегда играть сложно.

Но в целом вся эта банда не стоит и локона волос Сигурни Уивер! Ей богу, махнули бы ролями главную героиню и беременную девку – та хоть глаз берет, Сигурни напоминает.

Но надо признать, что Феде Альварес нежен и аккуратен с наследием франшизы. В новом фильме можно увидеть связь почти с каждой из шести предыдущих лент, ###### (ерунду – Спортс) с Хищником в расчет не берем. Есть пасхалки, аутентичность, заигрывание с визуалом оригинальных фильмов. Есть обаяние ретрофутуризма с этими убогими мониторами. Кайф.

Традиционные комплименты саунд-продюсерам. Покорили пугающие звуки в тот момент, когда герои шагают сквозь комнату, кишащую лицехватами. Там много других находок, связанных со звуком.

Мне нравится, что фильм не имеет масштаба и широты библейских тем, как в «Прометее» и «Чужой: Завет». Это классический поджанр сайфая под названием «беги-###-из-отсека-в-отсек». Такой, изобретательный клаустрофобный хоррор.

НО. Несмотря на простоту, фильм является важной деталью вселенной «Чужого». А эта вселенная сложная – в хронологии событий всех фильмов неподготовленный зритель может споткнуться.

Ну или давайте так. «Ромула» стоит посмотреть хотя бы ради блестяще отрисованных космических пейзажей и ради сцены с зависшей кислотной кровью – это было очень зрелищно. Ведь когда идешь на подобное кино, критерии зрелищности и сюжетистости первостепенны.

P.S. Ах, да. Появление того персонажа, который украсит концовку, – это приятный шок. Он (готовьтесь!) удивительным образом связал «Чужой: Воскрешение», «Прометей» и «Завет». Такую сетку отсылок мы любим», – написал комментатор «Матч ТВ» .