Шнякин о «Чужой: Ромул»: «Не разочарован, балдею от франшизы. Очевидный минус – нет фактурных и запоминающихся персонажей, вся банда не стоит и локона волос Сигурни Уивер»

Теги премьер-лига Россия Дмитрий Шнякин Матч ТВ брань контент кино Футбол

Дмитрий Шнякин составил рецензию на фильм «Чужой: Ромул».

«Сходил на нового «Чужого», наконец-то. Долго ждал, балдею от ксеноморфной франшизы. И в целом не остался разочарованным.

В фильме есть очевидный минус: нет фактурных и запоминающихся персонажей. Сероватая молодежь. Ощущение, что такой юный каст – заигрывание с аудиторией, что пойдет на фильм не из ностальгической тяги к двухметровым кислотнокровым мразотам. Разве что темнокожий парень показывает неплохой актерский диапазон – роботов, уверен, всегда играть сложно.

Но в целом вся эта банда не стоит и локона волос Сигурни Уивер! Ей богу, махнули бы ролями главную героиню и беременную девку – та хоть глаз берет, Сигурни напоминает.

Но надо признать, что Феде Альварес нежен и аккуратен с наследием франшизы. В новом фильме можно увидеть связь почти с каждой из шести предыдущих лент, ###### (ерунду – Спортс) с Хищником в расчет не берем. Есть пасхалки, аутентичность, заигрывание с визуалом оригинальных фильмов. Есть обаяние ретрофутуризма с этими убогими мониторами. Кайф.

Традиционные комплименты саунд-продюсерам. Покорили пугающие звуки в тот момент, когда герои шагают сквозь комнату, кишащую лицехватами. Там много других находок, связанных со звуком.

Мне нравится, что фильм не имеет масштаба и широты библейских тем, как в «Прометее» и «Чужой: Завет». Это классический поджанр сайфая под названием «беги-###-из-отсека-в-отсек». Такой, изобретательный клаустрофобный хоррор.

НО. Несмотря на простоту, фильм является важной деталью вселенной «Чужого». А эта вселенная сложная – в хронологии событий всех фильмов неподготовленный зритель может споткнуться.

Ну или давайте так. «Ромула» стоит посмотреть хотя бы ради блестяще отрисованных космических пейзажей и ради сцены с зависшей кислотной кровью – это было очень зрелищно. Ведь когда идешь на подобное кино, критерии зрелищности и сюжетистости первостепенны.

P.S. Ах, да. Появление того персонажа, который украсит концовку, – это приятный шок. Он (готовьтесь!) удивительным образом связал «Чужой: Воскрешение», «Прометей» и «Завет». Такую сетку отсылок мы любим», – написал комментатор «Матч ТВ» Шнякин.

59 комментариев
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Какое отношение имеет к спорту?
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-4
+67
Ответ Кукла Колдуна
А напомните, кто там из футболистов играет?
Генич - он разъедает палубу корабля
+41
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А напомните, кто там из футболистов играет?
+30
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+28
емае!!!эта новость молния!!!как до сих пор на первых трех каналах не рассказали?
+23
-1
+22
А футбольное тут что? Сам Шнякин? Или название Ромул типа как римская Рома?
+8
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+7
Позор вам, спортц, за такие новости
Какое отношение она имеет к спорту?
+8
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Надеюсь на шнякина найдется свой лицехват
+8
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+5
Ответ Кукла Колдуна
А напомните, кто там из футболистов играет?
Ибра в Костюме чужого)
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Ответ asasa85
Какое отношение имеет к спорту?
Расчет на то, что пост написал Шнякин и пойдет Хейт в его сторону
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Кто это такой? Почему мы видим его мнение на что-либо?
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Ответ Tatykirr
Франшиза Чужих окончательно умерла после 4-й части, собственно, последней в которой играла Уивер. Потом началось откровенное эксплуатационное кино.
3 и 4 части тоже были лишними
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Спортс. Спасибо, мы продолжаем следить за вашими открытиями новых уровней дна!
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Автор Алексей Белоус. Алексей, пожалуйста не выкладывайте таких новостей больше
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Ответ Евгений Сидоров
А футбольное тут что? Сам Шнякин? Или название Ромул типа как римская Рома?
Название Ромул - как Ромуло, на минуточку автор гола Барселоне все таки.
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Ответ Pro_Zenit_7
Позор вам, спортц, за такие новости Какое отношение она имеет к спорту?
Да, уже ###### этот хайп на хрен знает чём, от политики до уже откровенного бреда.
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А он уже кинокритик теперь?
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Ответ Dark.Babysitter
Прометей и Завет прекрасны. Но они уже к оригинальной франшизе мало имеют отношения.
согласен, коллега)
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Каким боком эта хоть и топовая спортивная новость на нашем киномановском сайте, доколе!
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Аххха, эксперты Спортса на таких новостях прям соревнуются в том, кто больше нытья напишет )) Даже я сейчас ною о том, что эксперты Спортса ноют ) А по факту топ-новость, я даже забыл о том, что такой фильм вышел, и вот благодаря новости завтра пойду, это же шикарно !
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Ответ Alex.K71
Возможно то, что если бы Чужой был спортсменом, то многие бы людские рекорды спорта пали навсегда и да, в том числе не относящиеся к спорту и самые нехорошие, а именно по уничтожению друг друга в кратчайшие сроки!!!
Да ладно, Чужого надо в красную книгу занести. Браконьеры замучили бедолагу, в каждой серии хотят его убить ).
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Какая прекрасная новость, Спорц!
Шняк, ты в самых страшных моментах тоже кричал: Месссиии?
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Ответ Евгений Сидоров
А футбольное тут что? Сам Шнякин? Или название Ромул типа как римская Рома?
Ну вообще основатели Рима Рем и Ромул )
То есть названия двух половинок космической бандуры взяты неспроста.
Правда, на что хотел намекнуть режиссёр этими названиями, это уже другой вопрос.
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Ответ TaR
Название Ромул - как Ромуло, на минуточку автор гола Барселоне все таки.
Так то чемпион России))
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Ответ asasa85
Какое отношение имеет к спорту?
Так шнякин типо в спорте
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Ответ asasa85
Какое отношение имеет к спорту?
Ромуло получил приглашение на просмотр в Спартак!
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Ответ Евгений Сидоров
А футбольное тут что? Сам Шнякин? Или название Ромул типа как римская Рома?
Наверное отсылка на австрийский детский футбольный клуб FC Aliens.
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Ответ Dark.Babysitter
Я бы поставил Ромул на 3-е место после 2 и 1 части. 3 и 4 вообще скукота. Прометей и Завет совсем не о том.
Франшиза Чужих окончательно умерла после 4-й части, собственно, последней в которой играла Уивер. Потом началось откровенное эксплуатационное кино.
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Ответ Tatykirr
Франшиза Чужих окончательно умерла после 4-й части, собственно, последней в которой играла Уивер. Потом началось откровенное эксплуатационное кино.
считаю, что прометей хороший фильм. Фассбендер вытыщил
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Ответ yura90
считаю, что прометей хороший фильм. Фассбендер вытыщил
Прометей и Завет прекрасны.
Но они уже к оригинальной франшизе мало имеют отношения.
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Одно слово - шнякин
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