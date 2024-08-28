Агент Бробби сообщил «Аяксу», что игрок не перейдет в «Форест»: «Он уйдет, если будет хороший вариант. Финансовые проблемы клуба меня не волнуют»

Агент Брайана Бробби сообщил «Аяксу», что игрок не перейдет в «Ноттингем Форест».

В связи с этим английский клуб отказался от варианта с подписанием 22-летнего нападающего.

« покинет « » только в том случае, если будет хороший вариант. Финансовые проблемы клуба меня не волнуют.

Я не отправлю своего игрока абы куда. Они могут выбросить это из головы», – сказал Хосе Фортес Родригес.

Бробби в прошлом сезоне забил 18 голов в 30 матчах чемпионата Нидерландов (4-е место в гонке бомбардиров), а также сделал 8 результативных передач.