Агент Бробби сообщил «Аяксу», что игрок не перейдет в «Форест»: «Он уйдет, если будет хороший вариант. Финансовые проблемы клуба меня не волнуют»
Агент Брайана Бробби сообщил «Аяксу», что игрок не перейдет в «Ноттингем Форест».
В связи с этим английский клуб отказался от варианта с подписанием 22-летнего нападающего.
«Брайан покинет «Аякс» только в том случае, если будет хороший вариант. Финансовые проблемы клуба меня не волнуют.
Я не отправлю своего игрока абы куда. Они могут выбросить это из головы», – сказал Хосе Фортес Родригес.
Бробби в прошлом сезоне забил 18 голов в 30 матчах чемпионата Нидерландов (4-е место в гонке бомбардиров), а также сделал 8 результативных передач.
Ноттингем может и не плохой вариант, но может игрок хочет бороться за высокие места и играть в еврокубках, зачем ему Ноттингем? Тем более, когда знаешь, что в прошлом сезоне тебя хотел Тен Хаг в МЮ?
Он игрок хорошего уровня. Вполне тянет на клубы типа Ньюкасл, Вест Хэм, Астон Вилла, а Ноттингем выше десятого точно не поднимется.