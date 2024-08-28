Агент Бробби сообщил «Аяксу», что игрок не перейдет в «Форест»: «Он уйдет, если будет хороший вариант. Финансовые проблемы клуба меня не волнуют»

Теги высшая лига Нидерланды Аякс премьер-лига Англия возможные трансферы Ноттингем Форест Брайан Бробби Футбол

Агент Брайана Бробби сообщил «Аяксу», что игрок не перейдет в «Ноттингем Форест».

В связи с этим английский клуб отказался от варианта с подписанием 22-летнего нападающего. 

«Брайан покинет «Аякс» только в том случае, если будет хороший вариант. Финансовые проблемы клуба меня не волнуют.

Я не отправлю своего игрока абы куда. Они могут выбросить это из головы», – сказал Хосе Фортес Родригес. 

Бробби в прошлом сезоне забил 18 голов в 30 матчах чемпионата Нидерландов (4-е место в гонке бомбардиров), а также сделал 8 результативных передач. 

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16 комментариев
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Агент Бробби Аяксу:"Ваши ожидания -ваши проблемы"
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Ответ deadjoker
Такое ощущение, что его в условный лас пальмас отправляют. По сравнению с 90% клубов эредивизии форест отличный вариант
Видимо агент считает, что Бробби по силам заиграть в условных Вест Хэме, Ньюкасле и пр., чем клуб, хоть из АПЛ, но борющийся за выживание. Если Брентфорд продаст Тони, то вполне может и туда попасть
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Ответ Алексей Скамейчук
И ладно бы Аякс в Лиге чемпионов играл, а так...
Ну играть в ЛЕ и бороться за чемпионство Нидерландов, все круче чем никаких еврокубков и борьба за место с 10 по 17, если вообще не борьба за выживание.
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Ответ deadjoker
Такое ощущение, что его в условный лас пальмас отправляют. По сравнению с 90% клубов эредивизии форест отличный вариант
ты котируешь Форест выше Лас Пальмаса?))) быстро забыл, как середняки Ла Лиги выносили топ-клубы АПЛ в разных еврокубках))
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Да он никому лучше и не нужен
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Такое ощущение, что его в условный лас пальмас отправляют. По сравнению с 90% клубов эредивизии форест отличный вариант
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Ответ deadjoker
Такое ощущение, что его в условный лас пальмас отправляют. По сравнению с 90% клубов эредивизии форест отличный вариант
Ну вообще, он представляет интересы игрока. Игрок ему платит. И возможно, если бы он просто делал бабки на нем, он бы так и поступил. Тут вопросов у меня к нему, как раз нет. А с другой стороны, дело агента в том числе и найти подходящий вариант, если знаешь, что нынешний клуб планирует твоего подопечного слить.
Ноттингем может и не плохой вариант, но может игрок хочет бороться за высокие места и играть в еврокубках, зачем ему Ноттингем? Тем более, когда знаешь, что в прошлом сезоне тебя хотел Тен Хаг в МЮ?
Он игрок хорошего уровня. Вполне тянет на клубы типа Ньюкасл, Вест Хэм, Астон Вилла, а Ноттингем выше десятого точно не поднимется.
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Ответ deadjoker
Такое ощущение, что его в условный лас пальмас отправляют. По сравнению с 90% клубов эредивизии форест отличный вариант
Вообще-то Лас Пальмас твой Форрест в школу сводит
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Если честно, этот Бробби по тем матчам что я видел игрок среднего уровня...
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Агент Бробби сообщил «Аяксу»: "Идите Форестом со своим Лесом"
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МЮ Тен Хага следит за ситуацией
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Ответ neuner
ты котируешь Форест выше Лас Пальмаса?))) быстро забыл, как середняки Ла Лиги выносили топ-клубы АПЛ в разных еврокубках))
Лет 15 назад да, сейчас уже середняки ла лиги уже очень просели
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