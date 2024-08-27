Булыкин не хочет работать в клубах РПЛ: «Я сейчас в РФС, этого достаточно. Хочется высказывать экспертное мнение. У нас много непонятных оценок от некоторых футболистов»

Теги Владислав Радимов Андрей Аршавин Дмитрий Булыкин премьер-лига Россия РФС Футбол

Дмитрий Булыкин сказал, что продолжит работать в РФС и выступать в роли эксперта.

– В клубы я вернуться не хочу. Сейчас я работаю в РФС в департаменте защиты игры, мне этого достаточно. Пока желания вернуться в клубы у меня нет. Мне хочется высказывать экспертное мнение. Хочется, чтобы правильного экспертного мнения было много.

Потому что сейчас у нас есть очень много непонятных оценок от некоторых футболистов, которые даже не попробовали учиться на тренера, а уже рассказывают какие-то вещи. Хочется, чтобы было больше профессионального взгляда, а грамотные люди давали правильную оценку как матчам, так и отдельным эпизодам.

Приятно слушать мнения Аршавина и Радимова по разным вопросам. Это люди, которые играли на высоком уровне и работали тренерами. Они могут правильно посмотреть на ту или иную ситуацию. Иногда слушаешь, что говорят эксперты в разных источниках, а иногда на телевидении, и думаешь, что это не совсем правильно.

– То есть вы оцениваете свою деятельность как аналитическую?

– У меня экспертная точка на все. И в прессе, и на телевидении. Сейчас я работаю в РФС, мне этого достаточно. Дальше буду думать, что к чему, – сказал бывший форвард сборной России. 

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33 комментария
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Булыкин не хочет работать. На этом собственно можно и закончить о Булыкине.
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Не хочу идти в клубы - там надо работать
Вот языком трепать другое дело
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Из всех экспертов, только Аршавина можно слушать. Остальные ни о чём, в том числе и Булыкин.
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Не мешки ворочать
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"Очень много непонятных оценок от некоторых футболистов" - как же самокритично Дмитрий Булыкин сказал про себя
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Ответ Евгения Тиунова
Ну ещё Мостовой веселит, один только минус - это постоянная шарманка что "не играл в футбол".
Так Булыкин явно его и имеет в виду.
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Наплодили дармоедов, а потом спрашивают, что у них с уровнем футбола))
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Ответ Momus1
Булыкин разумные вещи часто говорит, опыт Голландии и Германии опять же… но он нулевой руководитель, просто даже по качествам характера. А жаль
Так он же эксперт, не руководитель!
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варежки сними ,эксперт
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Новость прям с утра: Булыкин, оказывается, эксперт среди экспертов! Только у него правильное мнение. ))
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Ответ Momus1
Булыкин разумные вещи часто говорит, опыт Голландии и Германии опять же… но он нулевой руководитель, просто даже по качествам характера. А жаль
разумные вещи тебе любой блогер скажет, языком трепать это же не решения принимать и ответственность за них брать.
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Так он же лентяй по жизни, честно сказал, не хочу работать.
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Департамент защиты игры.
Занимается профилактикой и предупреждением договорных матчей и попыток влияния на результат; анализом информации, полученной от букмекерских компаний; контролем деятельности субъектов футбольного рынка

И что, там такой большой объем работы, что даже Булыкин в качестве эксперта понадобился на полную ставку?
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Ноготь на мизинце постриг или так и продолжает в эфире на всю страну как уася не отесанный с длинным ногтем сидеть?
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Булыкин разумные вещи часто говорит, опыт Голландии и Германии опять же… но он нулевой руководитель, просто даже по качествам характера. А жаль
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"Экспертная точка"- это как торговая, только экспертная?)
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Ответ Kit244098
Наплодили дармоедов, а потом спрашивают, что у них с уровнем футбола))
Какие то должности напридумали. Зп наверное тысяч 300 получает. Но там лафа, поэтому на матч тв еще может Супер ЭСПЕРТОМ подработать
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Удобненько
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Звания - Заслуженный футбольный эксперт РФ, Народный эксперт РФ.) А категории и разряды в этой профессии есть вообще)
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и здесь "царю" досталось
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У нас много непонятных футболистов)
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Его отец когда-то возглавлял у нас кафедру физкультуры. Целыми днями играл в большой теннис на воробьевых горах с чинами, бизнесменами и тд
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Булыкин не хочет работать...
имеет право... сначала ты работаешь над кандидатской потом кандидатская работает на тебя
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Варежки сними!!!
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Ответ Lol Ko
Так он же эксперт, не руководитель!
Ну если он сам себя называет экспертом, то конечно это так.
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Ответ IceDushman
Из всех экспертов, только Аршавина можно слушать. Остальные ни о чём, в том числе и Булыкин.
По факту.
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У нас много бреда от ЭСК, над которой даже руководство клубов тупо ржать начинает ….
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Мостовой: мы без варежек тащили наш футбол, не то что некоторые!…
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Варежки сними...
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Ответ Рустам04
разумные вещи тебе любой блогер скажет, языком трепать это же не решения принимать и ответственность за них брать.
Я не помню случая с ответственностью за решения... Кроме своего имени - никакой ответственности. Ну с одной работы на другую перейдешь...
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