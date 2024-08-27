Булыкин не хочет работать в клубах РПЛ: «Я сейчас в РФС, этого достаточно. Хочется высказывать экспертное мнение. У нас много непонятных оценок от некоторых футболистов»
Дмитрий Булыкин сказал, что продолжит работать в РФС и выступать в роли эксперта.
– В клубы я вернуться не хочу. Сейчас я работаю в РФС в департаменте защиты игры, мне этого достаточно. Пока желания вернуться в клубы у меня нет. Мне хочется высказывать экспертное мнение. Хочется, чтобы правильного экспертного мнения было много.
Потому что сейчас у нас есть очень много непонятных оценок от некоторых футболистов, которые даже не попробовали учиться на тренера, а уже рассказывают какие-то вещи. Хочется, чтобы было больше профессионального взгляда, а грамотные люди давали правильную оценку как матчам, так и отдельным эпизодам.
Приятно слушать мнения Аршавина и Радимова по разным вопросам. Это люди, которые играли на высоком уровне и работали тренерами. Они могут правильно посмотреть на ту или иную ситуацию. Иногда слушаешь, что говорят эксперты в разных источниках, а иногда на телевидении, и думаешь, что это не совсем правильно.
– То есть вы оцениваете свою деятельность как аналитическую?
– У меня экспертная точка на все. И в прессе, и на телевидении. Сейчас я работаю в РФС, мне этого достаточно. Дальше буду думать, что к чему, – сказал бывший форвард сборной России.
Вот языком трепать другое дело
Занимается профилактикой и предупреждением договорных матчей и попыток влияния на результат; анализом информации, полученной от букмекерских компаний; контролем деятельности субъектов футбольного рынка
И что, там такой большой объем работы, что даже Булыкин в качестве эксперта понадобился на полную ставку?
имеет право... сначала ты работаешь над кандидатской потом кандидатская работает на тебя