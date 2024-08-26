«Атлетико» рассматривает аренду Нунеша. «Ман Сити» еще не получал предложений по хавбеку

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Атлетико Ла Лига возможные трансферы Матеуш Нунеш Футбол

Матеуш Нунеш может перейти в «Атлетико».

Мадридский клуб рассматривает возможность подписания полузащитника «Манчестер Сити» на правах аренды, сообщает The Athletic. 

«Горожане» еще не получали официальных предложений и не решили, должен ли хавбек быть доступен на трансферном рынке. 

Нунеш перешел в «Манчестер Сити» из «Вулверхэмптона» в сентябре 2023 года за 53 миллиона фунтов. В прошлом сезоне АПЛ он провел 17 матчей и отдал 2 результативных паса. 

Подробную статистику игрока можно найти здесь.

6 комментариев
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Матрасы что-то как с цепи сорвались. Симеоне разрешили гульнуть на всё деньги.
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Видимо понравилось пилить с Сити денежки
Не нужных ж игроков покупать.
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ОПЗ?
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Ответ Артем Андреев
Матрасы что-то как с цепи сорвались. Симеоне разрешили гульнуть на всё деньги.
Читал, что президент продал определённый процент акций клуба. Ну и это понятно из Атлетико много футболистов ушло, плюс по возрасту в прошлом сезоне Атлетико был пятой командой Европы.
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Остановитесь!!!
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