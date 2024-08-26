«Атлетико» рассматривает аренду Нунеша. «Ман Сити» еще не получал предложений по хавбеку

Матеуш Нунеш может перейти в «Атлетико».

Мадридский клуб рассматривает возможность подписания полузащитника « » на правах аренды, сообщает The Athletic.

«Горожане» еще не получали официальных предложений и не решили, должен ли хавбек быть доступен на трансферном рынке.

перешел в «Манчестер Сити» из «Вулверхэмптона» в сентябре 2023 года за 53 миллиона фунтов. В прошлом сезоне он провел 17 матчей и отдал 2 результативных паса.

Подробную статистику игрока можно найти здесь.