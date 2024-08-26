«Атлетико» рассматривает аренду Нунеша. «Ман Сити» еще не получал предложений по хавбеку
Матеуш Нунеш может перейти в «Атлетико».
Мадридский клуб рассматривает возможность подписания полузащитника «Манчестер Сити» на правах аренды, сообщает The Athletic.
«Горожане» еще не получали официальных предложений и не решили, должен ли хавбек быть доступен на трансферном рынке.
Нунеш перешел в «Манчестер Сити» из «Вулверхэмптона» в сентябре 2023 года за 53 миллиона фунтов. В прошлом сезоне АПЛ он провел 17 матчей и отдал 2 результативных паса.
Подробную статистику игрока можно найти здесь.
Не нужных ж игроков покупать.