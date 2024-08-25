Как Конте починить «Наполи»?

Гоняют даже аутсайдеры.

В конце матча с «Вероной» камеры выхватили Антонио Конте. Боец, который всю карьеру построил на непрошибаемой уверенности в себе, чуть не плакал. Казалось, он впервые осознал собственную беспомощность.

В это время аутсайдер добивал неаполитанцев третьим голом. Его, как и второй, забил новичок Дани Москера. «Верона» заплатила за него 700 тысяч. Ирония в том, что неделей ранее, после кубковых нулей с «Моденой», Конте пожаловался: «Мы нуждаемся в усилении. Иначе не знаю, чего ждать».

Позиция тренера ясна. Скудетто – случайность, которая «пускает болельщикам пыль в глаза». Весеннее 10-е место закономерно, потому что «таблица говорит сама за себя: наш состав далеко позади других, звездных команд». А ему нужны трансферы, чтобы спасти Неаполь. Много трансферов.

Давайте отбросим два очевидных факта – что с усилениями почти всегда лучше, чем без, и что этого состава вполне достаточно для «Модены» с «Вероной», – и рассудим, так ли прав человек, которому шепчут таблицы.

«Наполи» понятия не имел, что делать в позиционной атаке. Нужен реджиста, но его не будет

Прошлогодний невзрачный «Наполи» лидировал по касаниям и ударам из штрафной площади, несмотря на все проблемы. Этот с трудом попадает в штрафную.

В первом туре неаполитанцы сделали 18 касаний в штрафной – в полтора раза меньше среднего показателя прошлого сезона. Этого мало, когда весь матч висишь на чужих воротах. Но таков давний изъян Конте. Его командам лучше давались контратаки, чем позиционное владение.

Большую часть карьеры дефект сводился к недостаточному насыщению переднего края – до «Интера» Конте не подпускал к атаке центральных защитников. В Неаполе проблема серьезнее. Здесь не работает то, что прежде придавало эффективность его позиционным атакам.

Лучшие творения Конте строились на классических реджистах – Пирло в «Ювентусе» и Брозовиче в «Интере». Когда соперник парковался, они делали то, что и должно плеймейкерам: задавали комфортный ритм. Владение шло через них. Они чередовали горизонтали и вертикали так, чтобы автобус катался с края на край и вперед-назад до тех пор, пока не заглохнет или не запоздает. Тогда открывалась брешь, сквозь которую проникал пас.

Лоботка играет иначе. Его манера – провокация прессинга, а не манипулирование линиями. Чтобы создать пространство, он делает себя уязвимым. Клюнув, противник идет в отбор, и позади него появляется свободная зона. Но если никто не выбрасывается, словак просто катит на ближнего. Из игры исчезает то, что делает его особенным.

Рынок этого не исправит. В мире не так много опорников, которые сошли бы за ровню Лоботки. И стоят они немало. Де Лаурентис вряд ли расщедрится только ради стилистического соответствия.

Конте нужен другой путь.

Фирменные фланговые цепочки – второй способ вскрывать автобус. Но они не работали

Есть еще одна причина, по которой закрытые аутсайдеры поставили Конте в ступор. Его футбол зиждется на фланговых цепочках – механическом движении мяча через латералей, полузащитников и инсайдов, расположенных на разной высоте. Если по-другому никак, они используются и для взлома: краек выходит в удобную зону и вырезает подготовленный кросс.

В обоих официальных матчах «Наполи» по максимуму использовал фланги. Но голов они не принесли, пусть и по разным причинам. Справа неаполитанцы оказались перед новой проблемой – нехваткой чистого класса у Паскуале Маццокки. Он быстрый, техничный, но недостаточно точный в пасе и завершении. Атаки сбоили на последней стадии.

Слева играл Спинаццола, купленный специально для Конте. Он сокрушителен, когда превосходит соперника в рывковой мощи. Но ему 31, и крайков, способных выдержать его взрывной старт, становится больше. Кроме того, он – как и вся команда – еще не отошел от предсезонных нагрузок. Поэтому его спринты сработали только с «Моденой» (впрочем, не перейдя в конкретику). С веронцами шансов было немного, и точно не в сегодняшней форме – напротив играл Тшатшуа, один из самых скоростных латералей лиги.

Никого лучше Лео «Наполи» не найдет. Но правый край несложно поправить. Это понимают и Де Лаурентис: по слухам, клуб ведет Коррейю из «Валенсии». Но можно обойтись и без трансферов: интеграция Марина вернет Ди Лоренцо с центра на край.

Впрочем, крайки только часть проблемы. Опора на фланги для взлома защиты ведет к увеличению кроссов – именно поэтому чемпионский «Интер» был вторым по навесам, а «Ювентус» первым. «Наполи» понадобится нападающий, который конвертирует их в голы. Забавно, что никто не сделает этого лучше Осимхена.

Альтернативный вариант – насытить штрафную – не годится. Некем. Инсайды полезнее перед ней. Латерали сильнее с мячом, чем без. Полузащитники нужны сзади. Защитник, которому позволены подключения, творит с края.

Остается вариант, использованный в «Челси» и позднем «Юве»: положиться на креатив и находчивость второй атакующей линии (в Лондоне – Азара и Виллиана, в Турине – Тевеса и Погба). Но понадобится нападающий, создающий пространство. И да, это Лукаку.

Симеоне попробовал играть, как просит Конте – не вышло

Есть причина, почему Конте так любит Ромелу. Его футболу нужен ориентир. Антонио всегда искал тяжелых девяток, вкапывал их, как столбы, на переднем краю и тянул к ним линии передач. Они играли спиной к воротам, чтобы остальные могли играть к ним лицом.

С такими нападающими становились необязательными и реджисты, и кроссы. Они создавали гравитационное поле, в которое затягивали защитников. Рядом появлялось пространство для забегания вторым темпом – инсайда, второго форварда, полузащитника-диверсанта.

Неаполитанские нападающие для такой игры непригодны. Осимхен умен, но небрежен в первом касании и не слишком силен физически. Распадори техничен, но его можно свернуть и носить под мышкой. У Симеоне нет вообще ничего.

Джио примерил неудобные функции – не вышло. Самый явный такой момент случился в середине первого тайма, когда Симеоне попал в идеальное для столба положение: подвинь правым плечом – в касание выведешь вбегающего партнера в пустоту возле сегмента, разверни левым – сам ворвешься в штрафную и пробьешь без помех. Аргентинец, больше нацеленный на поиск пространства, чем создание для других, попробовал последний вариант – и не добрался до мяча: защитник задавил его мощью.

Нужен Лукаку.

«Верона» разорвала «Наполи» в контратаках. Нужны трансферы в оборону

Веронцы тайм отбивали атаки, почти не переходя центр поля, а после перерыва покрошили неаполитанцев в контратаках. Конте подвели разрывы между линиями: соперник легко рассекал прессинг и создавал численный паритет с защитниками.

Так «Наполи» пропускал первый гол – сквозь зону Ди Лоренцо, которая задержался в атаке, и разрывы между линиями.

А так – второй. Ди Лоренцо на месте, но разрывы остались.

Здесь есть тактический недочет – неправильная дистанция между линиями. Но есть и качественный. «Наполи» плохо обороняет центр. Из-за состава Конте использует 3-4-2-1, а не любимую 3-5-2; середину перекрывает два полузащитника, а не три. И оба опорника далеко не церберы. Клубу нужен игрок, который не боится грязной работы – вроде Видаля, Маркизио, Брозовича или Канте.

Он, впрочем, вряд ли появится. Судя по деньгам, заплаченным за Давида Нереса, «Наполи» не планирует переход на 3-5-2. А для схемы с двумя полузащитниками очень сложно найти доступный вариант, класс которого оправдает отказ от игрока уровня Ангиссы или Лоботки.

Куда реалистичнее расклад, при котором за остановку контратак ответит последняя линия. Конте понадобятся защитники, которые не боятся численного равенства и хороши раз на раз. Один такой в «Наполи» уже есть, причем из лучших – Буонджорно. Но другие пугают. Ррахмани медленный. Ди Лоренцо никакой 1-в-1. Жезус никакой во всем.

Есть еще новичок Марин, про которого в итальянском контексте пока сказать нечего. Еще один защитник будет кстати.

Так что, Конте прав?

Все сказанное не учитывает одно важное обстоятельство: в обоих матчах «Наполи» подсаживался во втором тайме. Конте это несвойственно. Вероятно, команда не отошла от предсезонных нагрузок. Когда скорости вырастут, результаты улучшатся.

Тем не менее амбиции Де Лаурентиса не соответствуют ни ростеру, ни игре. Антонио отчасти виноват в неудачах, но он прав, когда требует усиление. И если с латералем и защитником все понятно, впереди предстоит выбор: чинить работу спиной к воротам (Лукаку) или игру в штрафной (умолять Осимхена?).

Новички нужны. Может, не так много, как говорит тренер, и почти наверняка никто из новичков не должен был носить фамилию Нерес, но – нужны. Иначе мы не увидим «Наполи» Конте. А увидим еще один «Наполи», которые примерил схему не по себе.

***

ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛ АНДРЕЯ КЛЕЩЕНКА

Конте и Де Лаурентис – смесь, которая может сжечь Неаполь. Или вывести на топ-уровень

Фото: Paola Garbuio/Keystone Press Agency, Alessandro Garofalo/Keystone Press Agency, Michele Finessi/AFLO, Alberto Lingria/Xinhua, Paola Garbuio/Keystone Press Agency, IMAGO/FOTOAGENZIA/Global Look Press .