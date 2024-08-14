«МЮ» оценивает Санчо более чем в 60 млн евро. Вингер интересен «ПСЖ»
«ПСЖ» ведет работу над трансфером Джейдона Санчо.
По информации RMC Sport, «Манчестер Юнайтед» просит за вингера более 60 млн евро. «ПСЖ», в свою очередь, не намерен соглашаться на все требования «МЮ» и Санчо, поскольку придерживается определенных финансовых рамок.
На данный момент установлены первые контакты между «ПСЖ» и окружением Санчо, однако парижане еще не предпринимали конкретных шагов для подписания игрока.
Вторую половину прошлого сезона Санчо провел в аренде в дортмундской «Боруссии», отметившись 2 голами в 14 матчах Бундеслиги. Подробную статистику 24-летнего англичанина можно найти здесь.
Коло Муани 95млн😂😂😂😂
Вроде это самое простое.
Он точно нужен ПСЖ ?
Другое дело аренда.