«МЮ» оценивает Санчо более чем в 60 млн евро. Вингер интересен «ПСЖ»

«ПСЖ» ведет работу над трансфером Джейдона Санчо.

По информации RMC Sport, « » просит за вингера более 60 млн евро. « », в свою очередь, не намерен соглашаться на все требования «МЮ» и , поскольку придерживается определенных финансовых рамок.

На данный момент установлены первые контакты между «ПСЖ» и окружением Санчо, однако парижане еще не предпринимали конкретных шагов для подписания игрока.

Вторую половину прошлого сезона Санчо провел в аренде в дортмундской «Боруссии», отметившись 2 голами в 14 матчах Бундеслиги. Подробную статистику 24-летнего англичанина можно найти здесь.