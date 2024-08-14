«МЮ» оценивает Санчо более чем в 60 млн евро. Вингер интересен «ПСЖ»

Теги ПСЖ Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия лига 1 Франция возможные трансферы Джейдон Санчо деньги Футбол

«ПСЖ» ведет работу над трансфером Джейдона Санчо.

По информации RMC Sport, «Манчестер Юнайтед» просит за вингера более 60 млн евро. «ПСЖ», в свою очередь, не намерен соглашаться на все требования «МЮ» и Санчо, поскольку придерживается определенных финансовых рамок.

На данный момент установлены первые контакты между «ПСЖ» и окружением Санчо, однако парижане еще не предпринимали конкретных шагов для подписания игрока.

Вторую половину прошлого сезона Санчо провел в аренде в дортмундской «Боруссии», отметившись 2 голами в 14 матчах Бундеслиги. Подробную статистику 24-летнего англичанина можно найти здесь.

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26 комментариев
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МЮ не нужен Санчо, но оценивает его в 60 млн. ПСЖ не нужен Угарте, но оценивает его в те же 60 млн. ПСЖ нужен Санчо, а МЮ Угарте, пазл вроде складывается, не?
+69
-1
+68
Ответ Папа Футбола
Переходит в ПСЖ за 60 млн сидит там на скамейке 2 года и потом за три копейки уходит в условный Вест Хэм, классика трансферов ПСЖ.
В бесплатную арену, в Дортмунд)
+22
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+22
Надо было на большую сумму разводить мешок, пусть берут мастер класс у Айнтрахта)
Коло Муани 95млн😂😂😂😂
+14
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+14
Ответ Answer1
МЮ не нужен Санчо, но оценивает его в 60 млн. ПСЖ не нужен Угарте, но оценивает его в те же 60 млн. ПСЖ нужен Санчо, а МЮ Угарте, пазл вроде складывается, не?
Только хотел написать. Обмен, и все довольны.
+12
0
+12
Ответ Answer1
МЮ не нужен Санчо, но оценивает его в 60 млн. ПСЖ не нужен Угарте, но оценивает его в те же 60 млн. ПСЖ нужен Санчо, а МЮ Угарте, пазл вроде складывается, не?
Тоже не понимаю.
Вроде это самое простое.
+10
0
+10
Ответ Janture Beckjan
Его так сложил МЮ, стоимость Санчо оценивается в 40 млн, они сами оценили его в 60 что бы бесплатно обменять на Угарте у которого стоимость не падала. В отличий от Санчо у уругвайца относительно небольшая личка и к нему присматриваются другие топ клубы. Хоть его и отсранили от тренировок парижане сами не хотят его терять, уйти в МЮ его личная инициатива из-за игрового времени.
Ну а стоимость Угарте в 60 млн сложил ПСЖ, в чем проблема-то? Ценник устанавливает всегда продавец и это нормально, купит кто-то или нет, уже другой вопрос. И непонятно Ваше высказывание, что ПСЖ не хочет терять Угарте, тогда зачем отстранили его от тренировок? ПСЖ не хочет продавать его дешево, так как заплатили за него много, это да, но очевидно, что он им не нужен и продать они его хотят.
+6
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+6
Придерживается определённых финансовых рамок. ПСЖ то?😂
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+5
Ответ red hikkikomori
Придерживается определённых финансовых рамок. ПСЖ то?😂
Ну например в 200 млн. евро максимум за одного игрока тоже в каком то смысле рамка. У них она примерно такая как раз.
+4
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+4
Переходит в ПСЖ за 60 млн сидит там на скамейке 2 года и потом за три копейки уходит в условный Вест Хэм, классика трансферов ПСЖ.
+4
-1
+3
Ответ Мужанов Дмитрий Александрович
Только хотел написать. Обмен, и все довольны.
Главное, чтобы в процессе обмена Угарте не подменили на Угальде)
+2
-1
+1
Ответ Dred
Тоже не понимаю. Вроде это самое простое.
Финансовый отчёт будет ни какой если просто обменяют. ФФП в итоге ни туда ни сюда не будет. Но могут каждый за одну сумму друг у друга купить их
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В то время стоимость Санчо на ТМ - 26 млн. Давать за него больше 30 млн - 🤡.
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Согласен, но 26 млн за Санчо - абсолютно адекватная цена как по мне.
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"На данный момент установлены первые контакты между "ПСЖ" и окружением Санчо". - Читается, как будто бы речь идёт о попытках связи людей с каким-то космическим разумом, а не о трансфере футболиста.
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А Барколя куда будут девать? Хотя почему девать? - Энрике сказал, что он будет у него основным ЛФА, без вариантов
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ПСЖ придерживается финансовых рамок. А цвет газона в Париже лиловый.
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Санчо игрок хороший, но скандальный.
Он точно нужен ПСЖ ?
Другое дело аренда.
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Неплохо. В МЮ ему всё равно не играть. С Тен Хагом вообще не сложились отношения у него.
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Ответ Answer1
МЮ не нужен Санчо, но оценивает его в 60 млн. ПСЖ не нужен Угарте, но оценивает его в те же 60 млн. ПСЖ нужен Санчо, а МЮ Угарте, пазл вроде складывается, не?
Вчера читал, что агенты Угарте уже в Манчестере.😏😏😏
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Ответ rembrandao
Главное, чтобы в процессе обмена Угарте не подменили на Угальде)
👍)
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Ответ mr.salah89
Финансовый отчёт будет ни какой если просто обменяют. ФФП в итоге ни туда ни сюда не будет. Но могут каждый за одну сумму друг у друга купить их
логичный вариант
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Ответ Mykytka
В то время стоимость Санчо на ТМ - 26 млн. Давать за него больше 30 млн - 🤡.
ТМ далеко не всегда мерилово сумм трансфера
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