«Локомотив» в форме с лого Спортса сыграл против «Ростова» в Кубке России

Футболисты «Локомотива» вышли в форме с лого Спортса на матч Кубка России.

«Локомотив» в Москве победил « » (1:0) в рамках 1-го тура группового этапа Фонбет Кубка России в пути . Спортс вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Фото: скриншот трансляции «Матч ТВ»

« » и Спортс расширили многолетнее информационное партнерство. По условиям нового соглашения логотип Спортса будет представлен на форме «Локомотива» в матчах Кубка России-2024/25.

Кроме того, в рамках сотрудничества партнеры представят ряд спецпроектов, посвященных железнодорожникам.