«Локомотив» в форме с лого Спортса сыграл против «Ростова» в Кубке России

Теги Локомотив Ростов премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Sports.ru игровая форма Футбол

Футболисты «Локомотива» вышли в форме с лого Спортса на матч Кубка России.

«Локомотив» в Москве победил «Ростов» (1:0) в рамках 1-го тура группового этапа Фонбет Кубка России в пути РПЛ. Спортс вел текстовую онлайн-трансляцию матча. 

Фото: скриншот трансляции «Матч ТВ»

«Локомотив» и Спортс расширили многолетнее информационное партнерство. По условиям нового соглашения логотип Спортса будет представлен на форме «Локомотива» в матчах Кубка России-2024/25.

Кроме того, в рамках сотрудничества партнеры представят ряд спецпроектов, посвященных железнодорожникам.

34 комментария
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Осталось еще всем составом здесь отписаться )
+91
0
+91
Спортсраков
+69
-4
+65
Ответ Serega Ac-Milan
Осталось еще всем составом здесь отписаться )
Я Владислав Сарвели, кстати
+49
0
+49
Ответ Alexander Prokofyev
СпортсРаков
СпортСраков
+43
-2
+41
СпортсРаков
+39
-3
+36
На спортсе только и разговоров, что о спортсракове
+20
0
+20
Наш индюк💪
+19
-2
+17
Спортс Раков 🤣
+12
0
+12
Ответ Roman
Я Владислав Сарвели, кстати
Сколько тебе Динамо заплатили?
+13
-2
+11
И самое забавное, что игрок с фамилией Раков зарешал в матче с Ростовом. А раки на Дону самый супер-пупер
+11
-2
+9
Ответ Roman
Я Владислав Сарвели, кстати
Йа Ньямси
+8
0
+8
Ответ Саня Беляков
Йа Ньямси
Ya Njamsi
+4
0
+4
Ответ Саня Беляков
Йа Ньямси
ПАЦАНЫ, угадайте кто я)))
+4
0
+4
Ответ Игорь Замаруев
ПАЦАНЫ, угадайте кто я)))
Игорь Замаруев
+4
0
+4
Максимально неудачное место на форме для размещения рекламы.
+4
0
+4
Ответ Roman
Я Владислав Сарвели, кстати
В маршрутке мощно на п….., это был не Влад Сарвели.
+4
-1
+3
СпортсСРаков...ну спортс не мастерюги из всей команды выбрать именно это фото...браво👏🏻👏🏻👏🏻
+2
0
+2
Ответ Roman
Я Владислав Сарвели, кстати
Не тянешь ты в Локо ((((
+1
0
+1
Ответ Экочёрт 4000
СпортСраков
Они этого добились!
+1
0
+1
Очень красивая форма! И очень крутое место для лого - заметно и не раздражает на груди. Куплю себе такую :)
+1
0
+1
Лучше места для лого не нашли. Мда.
+2
-1
+1
Надо было латиницу использовать
0
0
0
Ответ Roman
Я Владислав Сарвели, кстати
Ты у меня в фентези. На сдачу взял.
0
0
0
Форма дико-колхозная
0
0
0
Пора Спортсу свою команду набирать и заявляться в Медиалигу и на Кубок страны!!!
0
0
0
в ростове ответка будет
+1
-1
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий