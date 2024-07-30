«Россия поддержала Сербию, когда нас бомбили, мы – братские страны. Сейчас идет хайп по этой теме, раньше россияне не были так заряжены». Защитник «Партизана» Антич о политике

Теги премьер-лига Россия высшая лига Сербия Партизан Политика Никола Антич Футбол

Никола Антич рассказал о своем отношении к дружбе России и Сербии.

Известно, что русские и сербы – братья. Чувствуется ли это в Москве?

– Сейчас идет хайп по этой теме. Раньше было примерно так же, но тогда россияне не были так заряжены. Сейчас из-за того, что происходит, в России увидели, какая у нас страна.

В свое время Россия поддержала Сербию, когда нас бомбили. Мы – братские страны, и я этому рад, – сказал защитник «Партизана».

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42 комментария
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Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Комментарий скрыт
Как это вообще связано?
+35
-4
+31
Ответ angry horse
Комментарий скрыт
Марш-бросок десантников до вэропорта Приштины.
+28
-5
+23
Ответ Дмитрий Шиянов
Ну если вспомнить первую мировую, то окажется, что поддержали еще задолго до бомбардировок
И зря.
Влезли в ненужную войну, а в итоге просрали свою страну в 1917😐
+25
-6
+19
Ответ Антон Лалабеков
мне нравится как сербы прикидываются жертвами, как-то забывая о том, кто были главные злодеи в югославской войне. Да бомбардировки города это ужасно и лучше было обойтись без этого, но причина была в действиях сербов.
Если что, там все друг друга активно резали. Крайними сделали сербов
+19
-6
+13
Ответ Marcus-light
Комментарий скрыт
Аэропорт в Приштине
+18
-6
+12
у них сразу синий экран вылазит, когда говоришь им,что сейчас в их положении Украина
+26
-15
+11
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Комментарий скрыт
Потому что там з/п на порядок ниже.
Но к высказыванию Антича это не имеет отношения.
+10
0
+10
Ответ mysample
у них сразу синий экран вылазит, когда говоришь им,что сейчас в их положении Украина
Ага. В Сербию всё нато поставляло боеприпасы. но есть нюанс.
+11
-2
+9
мне нравится как сербы прикидываются жертвами, как-то забывая о том, кто были главные злодеи в югославской войне. Да бомбардировки города это ужасно и лучше было обойтись без этого, но причина была в действиях сербов.
+27
-19
+8
Сейчас опять по вылезают сторонники бомбардировок Белграда в 99м штатами , и будут писАть , что это правильно было , ибо Сербия могла напасть на США и завоевать всю Европу
+20
-14
+6
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Комментарий скрыт
А при чём здесь футбол?
+4
0
+4
Ответ angry horse
Комментарий скрыт
Примакова
+4
0
+4
Извините, не по теме, не хочу про политику.
А почему у меня кружок вокруг заглавной буквы красным стал? Где я опять накосячил?
+4
0
+4
Ответ Robb Stark
Как это вообще связано?
Ты ему задал слишком сложный вопрос
+3
0
+3
Ответ Нэту Никуа
Аэропорт в Приштине
Ну так Бросок на Приштину был после бомбардировок. И чем он закончился?
+7
-4
+3
Ответ Нэту Никуа
Аэропорт в Приштине
Операция РФ после бомбардировок с целью разместить свои войска на останках Югославии? Может, какие-то новые факты всплыли, но тогда, как я помню, и Ельцин, и генералы весело побухивали с американскими коллегами, а Путин был в первой колонне тех, кто жал руку ставленному НАТО президенту Сербии.
+4
-1
+3
Ответ Travel Ideas
Комментарий удален пользователем
Если под Россией считается ЛНР и ДНР то да
+3
0
+3
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Комментарий скрыт
Недавно наша звездочка по фамилии Игнатьев там сверкала)
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Ответ ApXuMaHqPuT
И зря. Влезли в ненужную войну, а в итоге просрали свою страну в 1917😐
Если б можно было в будущее заглядывать...
+2
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+1
Ответ Сибирский литовец
Сейчас опять по вылезают сторонники бомбардировок Белграда в 99м штатами , и будут писАть , что это правильно было , ибо Сербия могла напасть на США и завоевать всю Европу
Комментарий удален модератором
Ответ ta-tosha
Сербия была нужно тогда Ельцину, как зайцу стоп сигнал, что бы ее поддерживать. Это было сделано по одной простой причине - после распада СССР нужно было возвращаться в геополитику. Стали бы тогда воевать за Сербов по серьезному? Дураков нет, все понимали, чем это закончиться и через сколько дней, реальных дней, а не тех, что до Киева. Обе чеченские войны были проиграны, какой там НАТО?
Комментарий удален модератором
Ответ Сибирский литовец
Сейчас опять по вылезают сторонники бомбардировок Белграда в 99м штатами , и будут писАть , что это правильно было , ибо Сербия могла напасть на США и завоевать всю Европу
Комментарий удален пользователем
Ответ ApXuMaHqPuT
И зря. Влезли в ненужную войну, а в итоге просрали свою страну в 1917😐
Это ж надо быть таким наивным и думать что империя влезла в первую мировую для защиты сербов)
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Ответ Георгий Журавкин
Комментарий удален модератором
Я знаю, я об периоде вообще, армия тогда была одинаковая. А про геополитику - это не я придумал, это все тогдашние руководители страны и потом, и сейчас об этом четко говорят - сама Сербия была никому вообще не нужна, нужен был повод просто открыть рот, не больше
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Ответ Антон Лалабеков
мне нравится как сербы прикидываются жертвами, как-то забывая о том, кто были главные злодеи в югославской войне. Да бомбардировки города это ужасно и лучше было обойтись без этого, но причина была в действиях сербов.
Оправдание геноцида!!! Он оправдывает убийство мирных сербов!!!
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Ответ angry horse
Комментарий скрыт
Не Черномырдина, А Примакова
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Ответ angry horse
Комментарий скрыт
Вообще то не Черномырдина, на сколько я помню.
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Ответ angry horse
Вот Николай реально вступился за сербов в 1914, даже сравнивать нельзя 😎
Потому что ума было очень и очень много
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Ответ Нэту Никуа
Марш-бросок десантников до вэропорта Приштины.
Вот Николай реально вступился за сербов в 1914, даже сравнивать нельзя 😎
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Ответ помню джанашия
При ребрендинге сайта ,наверно и тебя задело .Но есть и плюс-хорошо, что не радужный)
Спасибо за ответ, но тут другое что-то, я до этого зелёный был, сейчас в ленте такие тоже есть. Это сегодня произошло.
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