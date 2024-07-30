«Россия поддержала Сербию, когда нас бомбили, мы – братские страны. Сейчас идет хайп по этой теме, раньше россияне не были так заряжены». Защитник «Партизана» Антич о политике
Никола Антич рассказал о своем отношении к дружбе России и Сербии.
– Известно, что русские и сербы – братья. Чувствуется ли это в Москве?
– Сейчас идет хайп по этой теме. Раньше было примерно так же, но тогда россияне не были так заряжены. Сейчас из-за того, что происходит, в России увидели, какая у нас страна.
В свое время Россия поддержала Сербию, когда нас бомбили. Мы – братские страны, и я этому рад, – сказал защитник «Партизана».
Влезли в ненужную войну, а в итоге просрали свою страну в 1917😐
Но к высказыванию Антича это не имеет отношения.
А почему у меня кружок вокруг заглавной буквы красным стал? Где я опять накосячил?