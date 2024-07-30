«Россия поддержала Сербию, когда нас бомбили, мы – братские страны. Сейчас идет хайп по этой теме, раньше россияне не были так заряжены». Защитник «Партизана» Антич о политике

Никола Антич рассказал о своем отношении к дружбе России и Сербии.

– Известно, что русские и сербы – братья. Чувствуется ли это в Москве?

– Сейчас идет хайп по этой теме. Раньше было примерно так же, но тогда россияне не были так заряжены. Сейчас из-за того, что происходит, в России увидели, какая у нас страна.

В свое время Россия поддержала Сербию, когда нас бомбили. Мы – братские страны, и я этому рад, – сказал защитник « ».