Безруков о завоевании «Золотого мяча»: «Почему нет-то? Про Хвичу тоже не думали, что он будет в шорт-листе. Спорил, что попаду в топ-30»

Теги Рубин премьер-лига Россия Золотой мяч Виталий Лисакович Хвича Кварацхелия Руслан Безруков Егор Тесленко Футбол

Руслан Безруков ответил на вопрос о возможности выиграть «Золотой мяч».

– Ты говорил, что в этом году хотел бы выиграть «Золотой мяч». Если не в шутку, такие планы есть?

– Понимаю: опять будет много хейта. Но почему нет-то?

Про Хвичу тоже не думали, что он будет в шорт-листе. Вот и я буду мечтать.

С Тесленко или Лисаковичем спорил, что попаду в топ-30 номинантов. Все возможно, – сказал полузащитник «Рубина» Руслан Безруков.

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42 комментария
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Алексей Сапогов тоже ещё не старый, имеет шанс взять престижную награду
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А не замахнуться ли нам на Вильяма нашего Шекспира?
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Ответ Алешка Терминатор
Алексей Сапогов тоже ещё не старый, имеет шанс взять престижную награду
как только в Юве посмотрят его диск с голами
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Ответ Wiley Fox
Не, ну тут не комитет по этике нужен, а бригада из психушки
Да ладно, веселый тип, бодрит наше болото.
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Не, ну тут не комитет по этике нужен, а бригада из психушки
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Ответ Egor Aleksandrovich
как только в Юве посмотрят его диск с голами
А они разве не на видеокассету записаны?
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Паренек после окончания футбольный карьеры, должен пойти в стенд-ап юмор, явно там не затеряется)
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Ответ Overkiller
ЗМ выиграть?) А кто это вообще такое?)))
Безруков, в «Бригаде» снимался
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Ответ itemme
Без шуток, 100%🤭
Безшуток это будет его псевдоним
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Gold on my wrist, I’m a humorist.
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Ответ Алешка Терминатор
А они разве не на видеокассету записаны?
Он просто в письме пересказал.
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Безруков решил уже сыграть в фильме про Месси или Роналду?
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Смотри, Руслан...ты у Митрофанова на карандаше)) может опять криминал найти в твоих мечтах)) А вот Песьякову, всё можно)
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Ответ Александр Колосов
Безшуток это будет его псевдоним
По правилам русского языка должно быть Бесшуток, потому что ш - глухая согласная.
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Ответ Leftdefender
Ну по Хвиче сразу было видно что это мега талант и уедет скоро в топ лигу.
в Локо видел уже?
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Ну по Хвиче сразу было видно что это мега талант и уедет скоро в топ лигу.
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Ответ Никому_никабельный
Чёт ноунейма этого много стало. К чему бы это
Может собираются сиквел Бригады снимать всё-таки
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Ответ Кросс Тони Кросса
По правилам русского языка должно быть Бесшуток, потому что ш - глухая согласная.
Почему-то в моменте, было ощущение, что я придумал просто гениальную шутку, суперский каламбур, который будут цитировать и который соберет 1000 лайков) У вас наверняка такое же было. Сейчас понимаю, что ерунду написал)
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Ответ Иван Турко
Паренек после окончания футбольный карьеры, должен пойти в стенд-ап юмор, явно там не затеряется)
Без шуток, 100%🤭
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Ответ Никому_никабельный
Чёт ноунейма этого много стало. К чему бы это
Просто спортс каждый вопрос в интервью в отдельную новость оформляет
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Ответ Коля Волохов
Комментарий скрыт
Руслан, перелогинься, мы тебя узнали
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Ответ Egor Aleksandrovich
как только в Юве посмотрят его диск с голами
Какой диск? Как только видик найдут и сразу кассету просмотрят
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Ответ Wh1te
на бобину )))
Я настолько старый, что помню даже не пятидюймовые, а восьмидюймовые дискеты. И многотомные архивы, для записи части нетекстового файла на эти дискеты.
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Ответ Жлобиньо
Он просто в письме пересказал.
Если без видоса, а просто текстом рассказать про невероятные бомбардирские навыки, то я тоже могу претендовать на основу Ювентуса.
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Ответ Алешка Терминатор
А они разве не на видеокассету записаны?
на бобину )))
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Ну если один товарищ за 1+1 на копе на 16-ом месте за ЗМ, то почему бы и этого не включить с одним голом в рпл?
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Качественный тролль. Таких надо на матчтв брать
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Вот и главный юморист РПЛ вырисовывается, надеюсь хоть за эту шутку его не накажут, типа ЗМ - это европейская награда, усомнятся в его патриотизме, а там и до пропаганды ЛГБТ и дискредитации ВС РФ рукой подать, много ли щас надо чтоб залететь по этим статьям
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