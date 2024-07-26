Безруков о завоевании «Золотого мяча»: «Почему нет-то? Про Хвичу тоже не думали, что он будет в шорт-листе. Спорил, что попаду в топ-30»

Руслан Безруков ответил на вопрос о возможности выиграть «Золотой мяч».

– Ты говорил, что в этом году хотел бы выиграть « ». Если не в шутку, такие планы есть?

– Понимаю: опять будет много хейта. Но почему нет-то?

Про Хвичу тоже не думали, что он будет в шорт-листе. Вот и я буду мечтать.

С Тесленко или Лисаковичем спорил, что попаду в топ-30 номинантов. Все возможно, – сказал полузащитник « » .

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