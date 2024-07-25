Дуглас Сантос подписал контракт с «Зенитом» до 2027-го с опцией продления на сезон. Защитник выиграл 12 трофеев с клубом

Дуглас Сантос подписал новый контракт с «Зенитом».

30-летний защитник продлил соглашение с петербургским клубом до завершения сезона-2026/27 с возможностью продления еще на один год.

выступает за «Зенит» с 2019 года – он перешел в клуб из «Гамбурга».

В составе сине-бело-голубых бразилец провел 183 матча, забил 7 мячей и сделал 29 результативных передач.

Вместе с « » защитник стал пятикратным чемпионом России, двукратным обладателем Кубка страны и пятикратным победителем Суперкубка России.

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