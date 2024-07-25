Дуглас Сантос подписал контракт с «Зенитом» до 2027-го с опцией продления на сезон. Защитник выиграл 12 трофеев с клубом

Теги Зенит премьер-лига Россия Дуглас Сантос Футбол

Дуглас Сантос подписал новый контракт с «Зенитом».

30-летний защитник продлил соглашение с петербургским клубом до завершения сезона-2026/27 с возможностью продления еще на один год.

Дуглас Сантос выступает за «Зенит» с 2019 года – он перешел в клуб из «Гамбурга».

В составе сине-бело-голубых бразилец провел 183 матча, забил 7 мячей и сделал 29 результативных передач.

Вместе с «Зенитом» защитник стал пятикратным чемпионом России, двукратным обладателем Кубка страны и пятикратным победителем Суперкубка России.

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66 комментариев
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Какого же топа урвали в свое время
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Все таки везет нам на сильных левых защитников - капитанов.
Что не может не радовать.
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Отличная новость. Настоящий капитан 👍
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Поздравляю Зенит и всю РПЛ! Крутейший игрок и человек приличный
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Ответ schwein
Все таки везет нам на сильных левых защитников - капитанов. Что не может не радовать.
Кришито, точно)
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Ответ a.k.a. DRAGON0928
Какого же топа урвали в свое время
Причем из немецкого пердива
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Дуглас крутой футболист. Какой то не настоящий бразил) без нытья и карнавалов делает топ-работу
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брали из пердива Германии никто не хвалил переход а вытащили бриллиант
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Заменить Кришито казалось крайне сложно будет кому-либо. И очень повезло найти Дугласа, который стал очень достойным последователем Миммо.
Отличная новость!
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Сантос уже легенда Зенита причем не дутая а самая настоящая )))Удачи Дуглас
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Ответ a.k.a. DRAGON0928
Какого же топа урвали в свое время
Минусит Круговой?)
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+15
У зенита топ легионеры. Дуглас Барриос, вендел, Клауд, кассьера.
А у Спартака в старте умяров выходит😂😂
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+13
Сантос уже по сути наша легенда. Кстати его взяли в Германии с лиги подобной нашей ФНЛ. Просто к вопросу о том что в Европе наверное можно найти хороших игроков не только в высших лигах но и ниже.
+13
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+12
Вот Человек! Пример футболиста-профессионала, нехарактерный для бразильца. Спокойно отрабатывает свой контракт. Не скучает, не становится неожиданно несчастливым, не просит его отпустить куда то при действующем контракте.
Хорошей игры, побед, трофеев и без травм, наш капитан!
Кришито я вспомнил.
+10
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Ответ Max Zhomkov
У зенита топ легионеры. Дуглас Барриос, вендел, Клауд, кассьера. А у Спартака в старте умяров выходит😂😂
Станкович пока не до конца понимает, что ему делать с таким составом. Пока разберётся, так уже и попросят на выход. Тренер Спартака - расстрельная должность 😄
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Просто красавец, самый стабильный игрок-работяга.
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Дуги крутой 👍🏻
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Один из лучших и недооценённых игроков команды.
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Ответ riverman1980
Сантоса взяли из Гамбурга, который на тот момент только вылетел из первой Бундеслиги. А вели его еще до вылета.
У тебя неверная информация. Его купили летом 2019. Как говорится, найди тут Гамбург:
https://football.kulichki.net/germany/2019/
+7
0
+7
Отличная новость. Тихо делает свою работу. Ведёт команду вперёд. В скандалах и интригах, не замечен.
+8
-1
+7
Ответ Finding Home
Комментарий скрыт
Ким Дон Джин ещё был топовым игроком пару сезонов. Про него мало говорили, но по метрикам был просто супер.
+9
-2
+7
Один из лучших легионеров РПЛ за все время ее существования. Недооцененный 99 % болельщиками России, сейчас, как минимум на уровне Ивановича, Кришито для Зенита, а на мой взгляд и выше.
+7
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Прекрасная новость!
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Лучший на своей позиции РПЛ.
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Капитан с нами 💙🩵🤍
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Ответ Игорь Новиков
Ширл в сборной России? 😀
Ну это классика мемного футбольного фольклора.
+5
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Ответ Александр Васильевич
брали из пердива Германии никто не хвалил переход а вытащили бриллиант
Раскрылся в "Зените".
+5
0
+5
Ответ Пнин
Один из лучших и недооценённых игроков команды.
почему недооцененный? поэтому ему в который раз продлевают контракт и дают повязку кэпа?
+4
0
+4
Ответ Finding Home
Комментарий скрыт
Ширл был капитаном сборной России, в Зените нет.
+5
-1
+4
Ответ JohnySPB
Ширл был капитаном сборной России, в Зените нет.
Ширл в сборной России? 😀
+6
-2
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