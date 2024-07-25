Дуглас Сантос подписал контракт с «Зенитом» до 2027-го с опцией продления на сезон. Защитник выиграл 12 трофеев с клубом
Дуглас Сантос подписал новый контракт с «Зенитом».
30-летний защитник продлил соглашение с петербургским клубом до завершения сезона-2026/27 с возможностью продления еще на один год.
Дуглас Сантос выступает за «Зенит» с 2019 года – он перешел в клуб из «Гамбурга».
В составе сине-бело-голубых бразилец провел 183 матча, забил 7 мячей и сделал 29 результативных передач.
Вместе с «Зенитом» защитник стал пятикратным чемпионом России, двукратным обладателем Кубка страны и пятикратным победителем Суперкубка России.
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Что не может не радовать.
Отличная новость!
А у Спартака в старте умяров выходит😂😂
Хорошей игры, побед, трофеев и без травм, наш капитан!
Кришито я вспомнил.
https://football.kulichki.net/germany/2019/