Ирина Роднина: «Fan ID имеет свой резон. У нас особая страна: особая культура вождения, перехода дорог и поведения. Давайте жить по правилам»
Ирина Роднина высказалась о Fan ID.
Вице-спикер Госдумы и бывший кандидат в президенты РФ от партии «Новые люди» Владислав Даванков заявил о подготовке законопроекта об отмене паспорта болельщика.
«Будучи участником и свидетелем очень многих крупных мероприятий, могу сказать, что Fan ID имеет свой резон.
Что касается самоконтроля людей, то у нас особая страна. Особая культура вождения, перехода дорог и поведения.
Давайте просто будем жить по правилам», – сказала трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина.
Фэнтези РПЛ-2024/25 уже на Спортсе! Успевайте собрать команду
Особая страна))
И ты нам расскажешь, как жить надо, да?))
Вообщем Роднина сказочный персонаж.
- А коррупции и взяточничества это тоже касается?
- Это иноагент! В тюрьму его!
Мильоны — вас. Нас — тьмы, и тьмы, и тьмы.
Попробуйте, сразитесь с нами!
Да, скифы — мы! Да, азиаты — мы,
С раскосыми и жадными очами!
Уверен, что каждый депутат получил бабло от бандитов за проводку фан айди
у них жены, любовники, любовницы все на западе, такая вот философия жизни.