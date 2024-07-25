Ирина Роднина: «Fan ID имеет свой резон. У нас особая страна: особая культура вождения, перехода дорог и поведения. Давайте жить по правилам»

Теги премьер-лига Россия болельщики Ирина Роднина Fan ID Футбол

Ирина Роднина высказалась о Fan ID.

Вице-спикер Госдумы и бывший кандидат в президенты РФ от партии «Новые люди» Владислав Даванков заявил о подготовке законопроекта об отмене паспорта болельщика.

«Будучи участником и свидетелем очень многих крупных мероприятий, могу сказать, что Fan ID имеет свой резон.

Что касается самоконтроля людей, то у нас особая страна. Особая культура вождения, перехода дорог и поведения.

Давайте просто будем жить по правилам», – сказала трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина.

Фэнтези РПЛ-2024/25 уже на Спортсе! Успевайте собрать команду

45 комментариев
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
То есть мы убогие какие-то, да?)
Особая страна))
И ты нам расскажешь, как жить надо, да?))
+60
-1
+59
Забавно звучит фраза "Особая культура вождения", когда узнаешь, что кое-кто нарушает ПДД, причем неоднократно.

Вообщем Роднина сказочный персонаж.
+46
-1
+45
Бабушка бредит.80 лет ходили на футбол без всяких айди и вдруг у нас особая страна и прочая хрень.
+29
-2
+27
- Ребята, давайте жить по правилам!
- А коррупции и взяточничества это тоже касается?
- Это иноагент! В тюрьму его!
+23
0
+23
Ответ Карл Карлоф
То есть мы убогие какие-то, да?) Особая страна)) И ты нам расскажешь, как жить надо, да?))
Страна с особенностями развития.
+21
-1
+20
Вот уж что, а вождение и переход дорог у нас по понятиям, а не законам.
+7
-2
+5
Ответ Карл Карлоф
То есть мы убогие какие-то, да?) Особая страна)) И ты нам расскажешь, как жить надо, да?))
При этом "русофобы" у них на западе)))
+5
-1
+4
Сама поняла, что сказала?
+4
0
+4
Ответ Алексей Кузнецов
Забавно звучит фраза "Особая культура вождения", когда узнаешь, что кое-кто нарушает ПДД, причем неоднократно. Вообщем Роднина сказочный персонаж.
У нее свои сказочные ПДД)
+5
-2
+3
Об особой культуре вождения есть замечательный фильм "Майор".
+3
0
+3
Свали уже в США к своей дочке и там придумывай законы,в России твои идеи народу не нужны.
+2
0
+2
Сказочная
+2
0
+2
Хоть одного пьяного на ЦСКА - Партизан видела? И я нет. А я с маленькими детьми ходил, следил за этим
+1
0
+1
тетка не перестает удивлять, со знаком минус, к сожалению
+1
0
+1
Ахаха как же смешно)) Что за дурость она сказала
+1
0
+1
От инициаторов правил ждём соблюдение правил. А потом уже народ увидит что вы исполняете - присоединятся.
+1
0
+1
Это все Блок виноват:

Мильоны — вас. Нас — тьмы, и тьмы, и тьмы.
Попробуйте, сразитесь с нами!
Да, скифы — мы! Да, азиаты — мы,
С раскосыми и жадными очами!

Уверен, что каждый депутат получил бабло от бандитов за проводку фан айди
+2
-1
+1
Умные мысли преследовали её, но она всегда была быстрее
+1
0
+1
Роднина, Журова, Хоркина... Были отличными спортсменками, а превратились вот в это..
+1
0
+1
А на фигурке фануйди есть?
+1
0
+1
В любой из стран Юго-Восточной Азии на дорогах и в плане перехода дорог такая вакханалия, которая нам и не снилась. Но вроде как ни во Вьетнаме, ни в Таиланде, ни в Индонезии, ни в Малайзии ни в Индии фануйди нет
+1
0
+1
давайте вы будете жить по правилам, а если что мы в любой момент правила перепишем
+1
0
+1
Тьфу
+1
0
+1
Давайте жить по понятиям. Чисто конкретно. Согласны, пацаны? В смысле - чушпаны?
+1
0
+1
Ответ Chernoy
Я например предлагаю следующее. Плюнул на асфальт, отрезали язык или губу. Оставил мусор в лесу, отрубили руку. Гоняешь на самокате или велике по дороге и на красный и т.д., отрезали ногу. И все это крутить по новостям. Уверяю, не то, что культура, а менталитет через неделю начнёт меняться. И не надо выдумывать.
Не, язык отрезать, если ляпнул какую-то чушь несусветную. Типо как сейчас Роднина.
0
0
0
Ответ kokakoka
Роднина, Журова, Хоркина... Были отличными спортсменками, а превратились вот в это..
особенные
0
0
0
Ответ Ice Vorya
Сама поняла, что сказала?
Не важно, что сказала. Важно чем закончила. Все ок - отвалите)
0
0
0
Ответ Карл Карлоф
То есть мы убогие какие-то, да?) Особая страна)) И ты нам расскажешь, как жить надо, да?))
Она расскажет, покажет, даст рекомендации вместе с сидящими рядом с ней депутатами и чиновниками, как нам жить, ходить, кушать, что смотреть и говорить, а также какие книжки читать, они уже этим успешно занимаются изо дня в день!!!✅
0
0
0
Ответ Карл Карлоф
То есть мы убогие какие-то, да?) Особая страна)) И ты нам расскажешь, как жить надо, да?))
поэтому ее дочь живёт в Штатах:)
у них жены, любовники, любовницы все на западе, такая вот философия жизни.
0
0
0
Ответ Карл Карлоф
То есть мы убогие какие-то, да?) Особая страна)) И ты нам расскажешь, как жить надо, да?))
Мы не убогие, просто в топе Европы по количеству дтп и смертей в дтп. То что у нас по-особенному относятся к правилам вождения (а в какой-нибудь краснодарской области о них вообще не слышали) — медицинский факт
+2
-2
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий