Ирина Роднина: «Fan ID имеет свой резон. У нас особая страна: особая культура вождения, перехода дорог и поведения. Давайте жить по правилам»

Ирина Роднина высказалась о Fan ID.

Вице-спикер Госдумы и бывший кандидат в президенты РФ от партии «Новые люди» Владислав Даванков заявил о подготовке законопроекта об отмене паспорта болельщика.

«Будучи участником и свидетелем очень многих крупных мероприятий, могу сказать, что Fan ID имеет свой резон.

Что касается самоконтроля людей, то у нас особая страна. Особая культура вождения, перехода дорог и поведения.

Давайте просто будем жить по правилам», – сказала трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина.

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