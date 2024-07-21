Хенесс о том, кто лучше – Месси или Роналду: «Марадона»

Теги Бавария Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу МЛС бундеслига Германия Лионель Месси Ули Хенесс Сборная Аргентины по футболу Диего Марадона высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Интер Майами Футбол

Ули Хенесс сделал выбор между Лионелем Месси и Криштиану Роналду.

Месси или Роналду?

Марадона! – сказал почетный президент «Баварии» Хенесс.

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118 комментариев
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А вот подумайте на секунду, как бы воспринималась карьера Диего сейчас: за одно ‘не заиграл в Барсе’ килотонна хейта на всю карьеру была бы. Да и в лч (кеч) без успехов…
Не к тому, что Месси и Роналду однозначно лучше, а просто на тему восприятия одного и того же в разное время)
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+37
Ответ Интеллигентный колхозник
А вот подумайте на секунду, как бы воспринималась карьера Диего сейчас: за одно ‘не заиграл в Барсе’ килотонна хейта на всю карьеру была бы. Да и в лч (кеч) без успехов… Не к тому, что Месси и Роналду однозначно лучше, а просто на тему восприятия одного и того же в разное время)
Его бы закэнсилили уже к 30 и ни один топ-клуб не предложил бы контракт
+13
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+12
Ответ Nuri Shaw
Его бы закэнсилили уже к 30 и ни один топ-клуб не предложил бы контракт
Я думаю, что гораздо раньше)
+9
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+9
Согласен ...
+28
-22
+6
Месси и Марадона - чемпионы мира, а вот каким боком тут затесался нанейм с мадейры - неясно
+27
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+6
Ответ Интеллигентный колхозник
Я думаю, что гораздо раньше)
С другой стороны раньше и трава была другого оттенка, так что возможно, что в наше время Марадона бы как раз стал настоящим профи и раскрылся бы намного ярче
+5
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+5
Ответ Гаврила Ардалионович
Это даже не обсуждается.
Хоть знаешь как он выглядит? Про игру то вообще молчу, запарили заявлять, что игроки доисторических времен лучше современных икон🤣
+16
-11
+5
Как можно сравнивать футболистов , где один сверкнул несколько сезонов и затух, с лишним весом гонял, выиграл ЧМ, поиграл в финале другого, выиграл внутренний чемпионат в Италии, и на этом все.
А Рон и Мес на протяжении 16 лет получали ЗМ , выигрывали ЛЧ, чемпионаты своих стран, ЧЕ, ЧМ, КА, наколотили под 1000 мячей каждый, и сейчас продолжают развивать футбол в Америке, СА, играют во времена большой конкуренции клубов, сборных, и по мнение большинства признаны , будучи действующими игроками,, лучшими за всю историю футбола ...?
+6
-2
+4
Судя по количеству материалов об Ули,Хённесс явно забашлял редакции.
+4
-1
+3
Ответ gs.golovanov
Согласен, Марадона это не только легендарный игрок но и личность!
Сейчас такую легендарность бы заклеймили и отменили бы ещё до приезда в Европу)
+3
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Ответ BAGRAM-1989
74-78. Круифф. Мюллер. Беккенбауэр. 78-82. Кемпес. Ренсенбринк. Киган. Далглиш. 82-86. Росси. Зико. Сократес. Платини. Элькяер. 86-90. Марадона. Гуллит. Ван Бастен. Райкаард. 90-94. Маттеус. Клинсманн. Баджо...И так цикл за циклом. Марадона не был лучшим всегда. Цикл! Великих много в мировом футболе!
Это чей рейтинг? -)

Если бы Марадону не отцепили в 1978м, он был бы двукратным.
Да, вспоминают руку в 1986м, но в 1990м надо помнить, как Германия выиграла финал.

Марадона для той Аргентины был одновременно и Месси, и Ди Мария. При этом с боевым духом Маскерано. Начиная с 1982 года.
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Ответ Интеллигентный колхозник
А вот подумайте на секунду, как бы воспринималась карьера Диего сейчас: за одно ‘не заиграл в Барсе’ килотонна хейта на всю карьеру была бы. Да и в лч (кеч) без успехов… Не к тому, что Месси и Роналду однозначно лучше, а просто на тему восприятия одного и того же в разное время)
А еще можно представить карьеру месси после подкатов гойкоэчеа и остальных... закончилась бы так же блестяще, как у фати
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Ответ Виктор Бутко
Марадона конца 80ых имел намного больше влияния на игру своих команд, чем Месси и Роналду. И он забивал свои самые красивые голы и играл лучшие матчи не против Хетафе или Лихтенштейна, а против великого Милана и Англии
100% Имя нарицательное. Для каждого школьника и взрослого, даже для тех, кто не интересовался футболом.
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Ответ Pitkin
У Марадоны была харизма, которой нет у Месси. У Рональду такая харизма отчасти есть. Вспомните второй гол Диего англичанам на ЧМ-86, где он от штрафной до штрафной прошёл всех и гол забил. Месси на такое не способен.
Какая харизма у Рональду? Ну в чем она?))
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Ответ ZamoRano
Месси такие голы забил кому? Хетафе??? А Марадона в четвертьфинале ЧМ. Я напомню, что рокуцца играла в четвертьфинале ЧМ 4 раза и забила один гол с левой пенки🤣🤣🎉🤣
Согласен с тобой, Реал уровень Хетафе🤣
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Ответ Westmoreland
Комментарий удален пользователем
Боже, какой к черту Пеле ? Тебе сто лет ?
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Ответ chiga
Поему в кавычках?
Прямая речь.
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Ответ Ekkart
Хенесс - один из самых бестолковых игроков, что я видел. Нашли кого спросить.
что ты там видел,мамкин аналитик)))
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Ответ ZamoRano
Месси такие голы забил кому? Хетафе??? А Марадона в четвертьфинале ЧМ. Я напомню, что рокуцца играла в четвертьфинале ЧМ 4 раза и забила один гол с левой пенки🤣🤣🎉🤣
Там была пенка))
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Ответ Интеллигентный колхозник
А вот подумайте на секунду, как бы воспринималась карьера Диего сейчас: за одно ‘не заиграл в Барсе’ килотонна хейта на всю карьеру была бы. Да и в лч (кеч) без успехов… Не к тому, что Месси и Роналду однозначно лучше, а просто на тему восприятия одного и того же в разное время)
Что-то наподобие Неймара... Ну или Кокорина)))
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Ответ Иван Шуткин
Марафона был хорош, даже гениален несколько сезонов, как и Роналдиньо,а эти Месси, Роналду гениадны на протяжении 20 лет, поэтому тут сравнение неуместны
Какой марафон там был? 😂
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Ответ Великий Алонсо
Комментарий удален пользователем
это правда, если только Алонсо где-нибудь на 769-м месте)
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Ответ Великий Алонсо
Комментарий удален пользователем
а других спортсменов куда дели🤣
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Ответ madaev
Хоть знаешь как он выглядит? Про игру то вообще молчу, запарили заявлять, что игроки доисторических времен лучше современных икон🤣
Марадона конца 80ых имел намного больше влияния на игру своих команд, чем Месси и Роналду. И он забивал свои самые красивые голы и играл лучшие матчи не против Хетафе или Лихтенштейна, а против великого Милана и Англии
+7
-6
+1
У Марадоны была харизма, которой нет у Месси. У Рональду такая харизма отчасти есть. Вспомните второй гол Диего англичанам на ЧМ-86, где он от штрафной до штрафной прошёл всех и гол забил. Месси на такое не способен.
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Ответ ZamoRano
Я смотрел чемпионат мира 1986 в прямом эфире в ГДР, где тогда был ты?..
И что там увидел?
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Ответ Macks-on
Как можно сравнивать футболистов , где один сверкнул несколько сезонов и затух, с лишним весом гонял, выиграл ЧМ, поиграл в финале другого, выиграл внутренний чемпионат в Италии, и на этом все. А Рон и Мес на протяжении 16 лет получали ЗМ , выигрывали ЛЧ, чемпионаты своих стран, ЧЕ, ЧМ, КА, наколотили под 1000 мячей каждый, и сейчас продолжают развивать футбол в Америке, СА, играют во времена большой конкуренции клубов, сборных, и по мнение большинства признаны , будучи действующими игроками,, лучшими за всю историю футбола ...?
Согласен. Марадонна даже с Зиданом по всей карьере. неконкурентоспособен. Его можно сравнивать разве что с Рональдиньо. Такой же яркий индивидуально, и так же мало играл на всю катушку. Просто старики любят вспоминать молодость, когда трава была зеленее и бабы моложе
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Ответ madaev
Абсолютная чушь, абсолютнейшая
Не злись так, а то жара, магнитные бури.
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Ответ ZamoRano
Ну вот, если бы ты жил в Европе, то знал бы, что матчу предшествовала массовая драка, которая перекинулась на стадион. Поменьше читать надо было смотреть газету Правда и смотреть совковый зомби-ящик, где людям в Киеве не сообщили после Чернобыля об аварии и они на Первомай вышли семьями, а потом умерли от облучения, погибли тысячи детей. Я тебе про то, как освещались события в мире совковым зомбоящиком. Подумай об этом.
Что ж все в кашу-то? Мальвины и в СССР прекрасно освещались, все всё знали. Я о футболе сказал. Ничего в матче не кипело, ровным счётом! При чем здесь какая-то драка где-то? Их что, сейчас мало? И поэтому в матчах все "кипит"?! Насчёт "ты" я уже сказал, поэтому общение с вами прекращаю.
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Ответ I. S.
Не в ГДР. В Москве. А какое это имеет значение? И не помню, чтобы мы были на "ты".
Ну вот, если бы ты жил в Европе, то знал бы, что матчу предшествовала массовая драка, которая перекинулась на стадион. Поменьше читать надо было смотреть газету Правда и смотреть совковый зомби-ящик, где людям в Киеве не сообщили после Чернобыля об аварии и они на Первомай вышли семьями, а потом умерли от облучения, погибли тысячи детей. Я тебе про то, как освещались события в мире совковым зомбоящиком. Подумай об этом.
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