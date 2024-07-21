Хенесс о том, кто лучше – Месси или Роналду: «Марадона»
Ули Хенесс сделал выбор между Лионелем Месси и Криштиану Роналду.
– Марадона! – сказал почетный президент «Баварии» Хенесс.
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Ули Хенесс сделал выбор между Лионелем Месси и Криштиану Роналду.
– Марадона! – сказал почетный президент «Баварии» Хенесс.
Фэнтези РПЛ-2024/25 уже на Спортсе! Успевайте собрать команду
Не к тому, что Месси и Роналду однозначно лучше, а просто на тему восприятия одного и того же в разное время)
А Рон и Мес на протяжении 16 лет получали ЗМ , выигрывали ЛЧ, чемпионаты своих стран, ЧЕ, ЧМ, КА, наколотили под 1000 мячей каждый, и сейчас продолжают развивать футбол в Америке, СА, играют во времена большой конкуренции клубов, сборных, и по мнение большинства признаны , будучи действующими игроками,, лучшими за всю историю футбола ...?
Если бы Марадону не отцепили в 1978м, он был бы двукратным.
Да, вспоминают руку в 1986м, но в 1990м надо помнить, как Германия выиграла финал.
Марадона для той Аргентины был одновременно и Месси, и Ди Мария. При этом с боевым духом Маскерано. Начиная с 1982 года.