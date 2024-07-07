Кроос заявил, что Германия нуждается в мигрантах, но многое стало «бесконтрольным»: «Если не получится отличить тех, кто нам не подходит, будет сложно»

Теги бундеслига Германия Сборная Германии по футболу Тони Кроос Политика Футбол

Тони Кроос высказался по вопросу мигрантов в Германии.

Бывший полузащитник сборной Германии и «Реала» отметил, что страна нуждается в мигрантах, а Евро-2024 может показать, насколько Германия гостеприимна.

В то же время Кроос считает, что проблема с эмиграцией постоянно присутствует, а в последние годы многое в этом вопросе стало «бесконтрольным».

Кроос отметил, что определенный процент мигрантов выделяется с негативной стороны, но подчеркнул, что то же самое касается и немцев.

«Если не получится отличить тех, кто нам не подходит, то в итоге будет сложно. Тогда отношение немцев [к вопросу] будет становиться все более и более разобщенным», – сказал Тони в подкасте Lanz und Precht.

Тони Кроос: «Германия уже не та, что 10 лет назад. Ощущение безопасности изменилось. Если меня спросят, где я отпущу дочь в 11 вечера – в Испании или в Германии, я выберу первое»

Игра: Кубок Евро украли, вы – детектив. Найдите вора из мира футбола

Материалы по теме

99 комментариев
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
собрание экспертов по миграционной политике объявляется открытым.
+82
-9
+73
Позавчера завершил карьеру, а сегодня уже политик:))
+68
-13
+55
Как раз подходит старый анекдот:

Германия,Берлин,будний день, рухнул жилой дом. Погибла семейная пара из Анголы,под завалами так же погибли пары из Марокко,Мали и Турции. Не погибла только немецкая семья....потому что была на работе.
+43
-6
+37
Ответ Jurgen Klinsmann
собрание экспертов по миграционной политике объявляется открытым.
Я как эксперт по Короновирусу и письмам Богдана Хмельницкого заявляю.😅😅😅😅
+26
-2
+24
Кудесник мяча добился всего в футболе, решил надеть коньки и начать сразу с офигенно тонкого льда.
+17
-2
+15
Проблема в том, что в Германию в основном едут не работать, а получать пособие. Например в Арабских Емиратах если приезжий из другой страны в течение 3х месяцев не находит работу, его просто выдворяют из страны. Поэтому несмотря на огромное количество эмигрантов там всё в порядке. И законы там в этом плане очень жёсткие.
+14
-1
+13
Зайду через время, огненный пост ожидается.
+20
-8
+12
Ответ Wiley Fox
Нация, которая нуждается в мигрантах, умирает В России та же проблема Но ладно богатые бюргеры, но в России дворников-таджиков завозят же не по причине "национальной гордости великороссов", абсолютно нет. Начните платить дворникам как в Германии, купите современные уборочные и мусорные машины не только для Москвы - и там будет конкурс на место Причина в коррупции на всех уровнях
Почти любая развитая страна нуждается в мигрантах.... Так как титульная нация все равно будет занимать так называемы высокооплачиваемые места, становясь средним классом, а работы которые относятся к низкооплачиваемым тоже необходимо делать, притом за сумму ниже рынка,чтобы титульная нация могла позволить себе жить нормально, на этом дисбалансе и играется вся система,
+14
-4
+10
Ответ Amalfitano
И нация вымирает. И каждый год им не хватает около 3-х миллионов рабочих рук. И с 90-х их экономика падает. Изучите вопрос с Японией глубже и тогда Вы поймёте, что не всё то чем кажется на первый взгляд.
Лучше быть вымирающей нацией без мигрантов,чем вымирающей нацией с мигрантами.
+9
0
+9
Тони завершил карьеру футболиста, уже начал карьеру политика!
+13
-4
+9
Ответ Wiley Fox
Нация, которая нуждается в мигрантах, умирает В России та же проблема Но ладно богатые бюргеры, но в России дворников-таджиков завозят же не по причине "национальной гордости великороссов", абсолютно нет. Начните платить дворникам как в Германии, купите современные уборочные и мусорные машины не только для Москвы - и там будет конкурс на место Причина в коррупции на всех уровнях
Чтобы платить на уровне Германии нужно иметь экономику на уровне Германии, а не стагнирующую экономику, полностью перестраивающую под военные рельсы, но, конечно, с дивана учить жить легко
+15
-8
+7
Все не так. Миф что надо много мигрантов был запущен в интересах определенной группы. Тезис о мигрантах полностью опровергает Япония. Нет у них никаких мигрантов,и гражданство никому не дают. И ничего,справляются!
+8
-2
+6
Европа больна , в странах должна быть жёсткая политика по отношению к мигрантам . Человек приехав в чужую страну должен принимать законы и традиции . Знать язык и не навязывать свое мнение и порядки .У нас такие же проблемы, если ты приехал работать , а вместо этого идёшь воровать, грабить и торговать наркотой то это нужно жестоко присикать и наказывать , а всех твоих близких высылать обратно. Нужно уважать друг друга и тогда все будет хорошо
+8
-2
+6
Ответ Матрос Кот
Все не так. Миф что надо много мигрантов был запущен в интересах определенной группы. Тезис о мигрантах полностью опровергает Япония. Нет у них никаких мигрантов,и гражданство никому не дают. И ничего,справляются!
И нация вымирает. И каждый год им не хватает около 3-х миллионов рабочих рук. И с 90-х их экономика падает. Изучите вопрос с Японией глубже и тогда Вы поймёте, что не всё то чем кажется на первый взгляд.
+9
-4
+5
Ответ Aleksey Yashin
"Если не получится отличить тех, кто нам не подходит, то в итоге будет сложно" Можно размер черепа измерять например 🤔
Были такие чуваки которые это практиковали.Плохо кончили
+6
-1
+5
Исламизм захватил Европу надолго, да что греха таить и Россию.
Турки и серийские беженцы в Германии.
Алжирцы во Франции.
Таджики и узбеки в России, а также не подконтрольный кавказ..
Проблема в том что никто точно не знает как с этим бороться, да и не хотят если уж говорить честно
+8
-3
+5
Ответ Jurgen Klinsmann
собрание экспертов по миграционной политике объявляется открытым.
Я первым возьму слово: «Германия нуждается в мигрантах!»
+5
-1
+4
Так скоро Кроос заговорит на немецком
+5
-1
+4
Ответ Alex Rhea
Каппучино в офисах попивать и на амазоне сидеть - вот и вся работа нынешних белых) 95% тяжёлой работы выполняется мигрантами, белые хотят быть режиссерами, журналистами, менеджерами, юристами, но дома строить и асфальт класть никто не хочет из них)
Ну и, белые у себя на родине, которую построили их предки. Что построили предки мигрантов, если им приходится через пол мира бежать за нормальной жизнью в Европу или в Россию?
+6
-3
+3
Нация, которая нуждается в мигрантах, умирает

В России та же проблема

Но ладно богатые бюргеры, но в России дворников-таджиков завозят же не по причине "национальной гордости великороссов", абсолютно нет. Начните платить дворникам как в Германии, купите современные уборочные и мусорные машины не только для Москвы - и там будет конкурс на место

Причина в коррупции на всех уровнях
+17
-14
+3
Ответ rigobersong
Позавчера завершил карьеру, а сегодня уже политик:))
скоро у Лама в помощниках окажется, далее - в бессмысленном Европарламенте
+3
0
+3
Ответ Alex Rhea
Каппучино в офисах попивать и на амазоне сидеть - вот и вся работа нынешних белых) 95% тяжёлой работы выполняется мигрантами, белые хотят быть режиссерами, журналистами, менеджерами, юристами, но дома строить и асфальт класть никто не хочет из них)
Да нет, все ведущие инженеры в той же атомной промышленности - белые.
+3
0
+3
Ответ Armbull
Не зря Крос голубоглазый блондин!
В доме номер 8 в Дюссельдорфе
Было ясно даже детворе,
Что из 107-й квартиры Клаус
Самый чистокровный во дворе.

Из КВН.))
+4
-1
+3
Голосуем за партию Тони Кросса! 😁
+3
0
+3
Ответ Potapson
Проблема в том, что в Германию в основном едут не работать, а получать пособие. Например в Арабских Емиратах если приезжий из другой страны в течение 3х месяцев не находит работу, его просто выдворяют из страны. Поэтому несмотря на огромное количество эмигрантов там всё в порядке. И законы там в этом плане очень жёсткие.
В Эмиратах еще и без шансов гражданство получить. Оно строго только для коренных арабов.
+3
0
+3
Ответ Роман Лазуревич
Я бы сильно поспорил с тем, что они работают. Немалая часть просто всем скопом сидит на российской социалке. Собственно, поэтому они и едут все сюда. Диаспора оформит все справки. Работают многие по серым схемам, про налоги вообще не слышали.
На российской социалке? А что это такое?))) У нас даже местный житель не проживёт на социалку(понятие не имею что это такое в денежном выражении), не говоря уже о мигранте у которого аусвайс не тот. В России если не будешь работать помрёшь с голоду.
+3
-1
+2
Ну всё, Кросса можно вычёркивать ото всюду. Ведь ясно что он белый расист и долгое время скрывал это.)))
+2
0
+2
Сборная Германии на 50 % мигранты
+5
-3
+2
Мигранты для таких стран как Германия и Франция - это как наркотик.
Кратковременно они полезны: работают таксистами, уборщиками, разнорабочими. Закрывают нужные стране специальности, рабочие места, которые остро нужны стране, но на которые трудно или невозможно заманить местных.

Но затем в семьях мигрантов рождаются по 5-6 детей, и эти дети (другой национальности, другой религии) уже не хотят выносить мусор или водить такси. Они хотят как и местные сидеть в дорогих офисах в дорогих костюмах, или (если не получается) вообще ничего не делать, только жалуясь, бастуя, живя на жирные пособия.

К сожалению, на дальнюю перспективу политики в Европе не смотрят. Из-за этого в том числе такие серьёзные экономические проблемы.
+4
-2
+2
Ответ СержМиранэн
Художник из Австрии мог отличать тех, кто не подходит. Закончилось все не очень.
разве художник что то делал с мигрантами?у него претензии были к евреям и почему закончилось "не очень"? начиналось плохо но закончилось хорошо-войну он проиграл
+1
0
+1
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий