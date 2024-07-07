Кроос заявил, что Германия нуждается в мигрантах, но многое стало «бесконтрольным»: «Если не получится отличить тех, кто нам не подходит, будет сложно»

Тони Кроос высказался по вопросу мигрантов в Германии.

Бывший полузащитник сборной Германии и «Реала» отметил, что страна нуждается в мигрантах, а Евро-2024 может показать, насколько Германия гостеприимна.

В то же время Кроос считает, что проблема с эмиграцией постоянно присутствует, а в последние годы многое в этом вопросе стало «бесконтрольным».

Кроос отметил, что определенный процент мигрантов выделяется с негативной стороны, но подчеркнул, что то же самое касается и немцев.

«Если не получится отличить тех, кто нам не подходит, то в итоге будет сложно. Тогда отношение немцев [к вопросу] будет становиться все более и более разобщенным», – сказал Тони в подкасте Lanz und Precht.

Тони Кроос: «Германия уже не та, что 10 лет назад. Ощущение безопасности изменилось. Если меня спросят, где я отпущу дочь в 11 вечера – в Испании или в Германии, я выберу первое»

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