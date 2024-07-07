Кроос заявил, что Германия нуждается в мигрантах, но многое стало «бесконтрольным»: «Если не получится отличить тех, кто нам не подходит, будет сложно»
Тони Кроос высказался по вопросу мигрантов в Германии.
Бывший полузащитник сборной Германии и «Реала» отметил, что страна нуждается в мигрантах, а Евро-2024 может показать, насколько Германия гостеприимна.
В то же время Кроос считает, что проблема с эмиграцией постоянно присутствует, а в последние годы многое в этом вопросе стало «бесконтрольным».
Кроос отметил, что определенный процент мигрантов выделяется с негативной стороны, но подчеркнул, что то же самое касается и немцев.
«Если не получится отличить тех, кто нам не подходит, то в итоге будет сложно. Тогда отношение немцев [к вопросу] будет становиться все более и более разобщенным», – сказал Тони в подкасте Lanz und Precht.
Тони Кроос: «Германия уже не та, что 10 лет назад. Ощущение безопасности изменилось. Если меня спросят, где я отпущу дочь в 11 вечера – в Испании или в Германии, я выберу первое»
Игра: Кубок Евро украли, вы – детектив. Найдите вора из мира футбола
Германия,Берлин,будний день, рухнул жилой дом. Погибла семейная пара из Анголы,под завалами так же погибли пары из Марокко,Мали и Турции. Не погибла только немецкая семья....потому что была на работе.
Турки и серийские беженцы в Германии.
Алжирцы во Франции.
Таджики и узбеки в России, а также не подконтрольный кавказ..
Проблема в том что никто точно не знает как с этим бороться, да и не хотят если уж говорить честно
В России та же проблема
Но ладно богатые бюргеры, но в России дворников-таджиков завозят же не по причине "национальной гордости великороссов", абсолютно нет. Начните платить дворникам как в Германии, купите современные уборочные и мусорные машины не только для Москвы - и там будет конкурс на место
Причина в коррупции на всех уровнях
Было ясно даже детворе,
Что из 107-й квартиры Клаус
Самый чистокровный во дворе.
Из КВН.))
Кратковременно они полезны: работают таксистами, уборщиками, разнорабочими. Закрывают нужные стране специальности, рабочие места, которые остро нужны стране, но на которые трудно или невозможно заманить местных.
Но затем в семьях мигрантов рождаются по 5-6 детей, и эти дети (другой национальности, другой религии) уже не хотят выносить мусор или водить такси. Они хотят как и местные сидеть в дорогих офисах в дорогих костюмах, или (если не получается) вообще ничего не делать, только жалуясь, бастуя, живя на жирные пособия.
К сожалению, на дальнюю перспективу политики в Европе не смотрят. Из-за этого в том числе такие серьёзные экономические проблемы.