Хавбек Германии Андрих рассказал, что любит есть мучных червей: «Они потрясающие. Хороший источник белка»

Роберт Андрих рассказал, что любит есть мучных червей.

Полузащитник поделился своими вкусовыми предпочтениями во время записи ролика для ютуб-канала German Football вместе с партнером по сборной Германии Давидом Раумом.

«Я люблю мучных червей. Это хороший источник белка.

На самом деле я не просто люблю их – я думаю, что они потрясающие», – заявил .

Мучные черви – это личинки мучного жука. Они широко употребляются в пищу в азиатских странах. В 2021 году они были одобрены Европейским агентством по безопасности продуктов питания как безопасные для потребления человеком.

5 июля Германия сыграет с Испанией в 1/4 финала Евро-2024.

Угадайте, как пройдут матчи Евро, и получайте купоны от Бургер Кинг