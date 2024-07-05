Хавбек Германии Андрих рассказал, что любит есть мучных червей: «Они потрясающие. Хороший источник белка»
Роберт Андрих рассказал, что любит есть мучных червей.
Полузащитник поделился своими вкусовыми предпочтениями во время записи ролика для ютуб-канала German Football вместе с партнером по сборной Германии Давидом Раумом.
«Я люблю мучных червей. Это хороший источник белка.
На самом деле я не просто люблю их – я думаю, что они потрясающие», – заявил Андрих.
Мучные черви – это личинки мучного жука. Они широко употребляются в пищу в азиатских странах. В 2021 году они были одобрены Европейским агентством по безопасности продуктов питания как безопасные для потребления человеком.
5 июля Германия сыграет с Испанией в 1/4 финала Евро-2024.
Угадайте, как пройдут матчи Евро, и получайте купоны от Бургер Кинг
Мучной червь уступает в размерах зофобасу, поэтому подойдет для более мелких животных.
Несмотря на то, что многие животные очень любят мучной червь, советуем ограничивать его потребление, так как мучной червь является довольно жирным кормом, рекомендуется угощать им животных несколько раз в неделю для того, чтобы разнообразить рацион вашего питомца.(с)
—- ну так знаешь , как земля
— да я не думаю ..
Чем собственно и покорил вершины мировой литературы!
«Хлеб из мух добрался и до России - создатели уверяют, что «он очень полезный и даже целебный»: «Компания-резидент центра «Сколково»впервые использовала в хлебопекарной промышленности тропическую муху черную львинку и скоро выйдет на рынок. Жир личинки не вызывает аллергии и содержит несколько групп натуральных антибиотиков. Он не только укрепляет иммунитет, но и справляется с любыми внутрибольничными инфекциями, ОРВИ, быстро заживляет раны.
Насекомых разводят в Архангельской области. Протеин из обезжиренных мух добавляют в хлебную муку. Тесто созревает вдвое быстрее, резко вырос и срок хранения — булка не портится и не черствеет неделю. Правда, еще нужно преодолеть отвращение потребителя - поэтому решили приучать людей сперва к мылу из мух. «Привыкание к мысли, что это нормально и даже полезно, должно идти постепенно, — отмечает гендиректор компании Геннадий Иванов. — Когда люди почувствуют эффект от этой мухи на бытовом уровне, заметят, что стали реже болеть, они намного спокойнее будут воспринимать насекомых в составе лекарств и продуктов питания».
типо давайте выращивать то ли червей, то ли похожую фигню
типо заменим традиционную говядину, вот на это вот
PASBET.RU Ставлю по ним, за 2 дня сделал 284 тыс. Разбираются в футболе, советую мужики. Отличные прогнозы. Pasbet.ru
PASBET.RU Ставлю по ним, за 2 дня сделал 284 тыс. Разбираются в футболе, советую мужики. Отличные прогнозы. Pasbet.ru
PASBET.RU Ставлю по ним, за 2 дня сделал 284 тыс. Разбираются в футболе, советую мужики. Отличные прогнозы. Pasbet.ru