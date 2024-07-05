Хавбек Германии Андрих рассказал, что любит есть мучных червей: «Они потрясающие. Хороший источник белка»

Теги Байер бундеслига Германия Сборная Германии по футболу Евро-2024 Роберт Андрих Давид Раум Питание Футбол

Роберт Андрих рассказал, что любит есть мучных червей.

Полузащитник поделился своими вкусовыми предпочтениями во время записи ролика для ютуб-канала German Football вместе с партнером по сборной Германии Давидом Раумом.

«Я люблю мучных червей. Это хороший источник белка.

На самом деле я не просто люблю их – я думаю, что они потрясающие», – заявил Андрих.

Мучные черви – это личинки мучного жука. Они широко употребляются в пищу в азиатских странах. В 2021 году они были одобрены Европейским агентством по безопасности продуктов питания как безопасные для потребления человеком.

5 июля Германия сыграет с Испанией в 1/4 финала Евро-2024.

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30 комментариев
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Мучной червь. лат. Tenebrio molitor) – личинки мучного хрущака широко используются для кормления большинства насекомоядных животных, как правило, используются в виде лакомства, как добавка к основному рациону животных.

Мучной червь уступает в размерах зофобасу, поэтому подойдет для более мелких животных.

Несмотря на то, что многие животные очень любят мучной червь, советуем ограничивать его потребление, так как мучной червь является довольно жирным кормом, рекомендуется угощать им животных несколько раз в неделю для того, чтобы разнообразить рацион вашего питомца.(с)
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Ну и как на вкус черви ?
—- ну так знаешь , как земля
— да я не думаю ..
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Ответ Владимир Владимирович
Ямаль тебе не червь ) Ямаль из семейства ядовитых
Это и есть то самое днк Барселоны ?
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+5
Ответ Groznyi2024
Съест Ямаля завтра
Ямаль тебе не червь ) Ямаль из семейства ядовитых
+6
-1
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Ответ Чебурашка от Гены
Мучной червь. лат. Tenebrio molitor) – личинки мучного хрущака широко используются для кормления большинства насекомоядных животных, как правило, используются в виде лакомства, как добавка к основному рациону животных. Мучной червь уступает в размерах зофобасу, поэтому подойдет для более мелких животных. Несмотря на то, что многие животные очень любят мучной червь, советуем ограничивать его потребление, так как мучной червь является довольно жирным кормом, рекомендуется угощать им животных несколько раз в неделю для того, чтобы разнообразить рацион вашего питомца.(с)
Надо попробовать, устал уже от мяса, яиц и курятины с индейкой, а вот черви мммм, наверно пальчики оближешь!:-))
+6
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+5
Ответ JohnnyMulka
была же такая волна типо давайте выращивать то ли червей, то ли похожую фигню типо заменим традиционную говядину, вот на это вот
Да был там призыв министра продовольствия и сельского хозяйства «есть меньше мяса для борьбы с Россией»)) Да и экологичнее это, поэтому партия зеленых была тоже за это)
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По его прическе понятно , что он странный тип
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Ответ Чебурашка от Гены
Жрут че попало эти немцы,, а потом воздух портят тоже где попало и хоть бы хны.
Гете был мастак на сей счёт, хоть и ездил постоянно на воды в Карлсбад !
Чем собственно и покорил вершины мировой литературы!
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Ответ JohnnyMulka
была же такая волна типо давайте выращивать то ли червей, то ли похожую фигню типо заменим традиционную говядину, вот на это вот
К слову, это не только в Германии

«Хлеб из мух добрался и до России - создатели уверяют, что «он очень полезный и даже целебный»: «Компания-резидент центра «Сколково»впервые использовала в хлебопекарной промышленности тропическую муху черную львинку и скоро выйдет на рынок. Жир личинки не вызывает аллергии и содержит несколько групп натуральных антибиотиков. Он не только укрепляет иммунитет, но и справляется с любыми внутрибольничными инфекциями, ОРВИ, быстро заживляет раны.
Насекомых разводят в Архангельской области. Протеин из обезжиренных мух добавляют в хлебную муку. Тесто созревает вдвое быстрее, резко вырос и срок хранения — булка не портится и не черствеет неделю. Правда, еще нужно преодолеть отвращение потребителя - поэтому решили приучать людей сперва к мылу из мух. «Привыкание к мысли, что это нормально и даже полезно, должно идти постепенно, — отмечает гендиректор компании Геннадий Иванов. — Когда люди почувствуют эффект от этой мухи на бытовом уровне, заметят, что стали реже болеть, они намного спокойнее будут воспринимать насекомых в составе лекарств и продуктов питания».
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Ответ Птюч
Помню в Германии пару лет назад как раз призывали употреблять в пищу всяких личинок, а ещё мыться реже))
была же такая волна
типо давайте выращивать то ли червей, то ли похожую фигню

типо заменим традиционную говядину, вот на это вот
+4
-1
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Ответ Висита Эльмурзаев
сначала прочёл как "мученных евреев"...
Великий читатель видимо. Мозги себе купить пробовал? Вопрос риторический, ответ и так понятен
+4
-2
+2
Ответ Птюч
Помню в Германии пару лет назад как раз призывали употреблять в пищу всяких личинок, а ещё мыться реже))
Это до того , как они умерли от холода зимой и от голода весной !
+12
-10
+2
и эти люди учат нас жить (с)
+2
-1
+1
Ответ Alex.K71
Надо попробовать, устал уже от мяса, яиц и курятины с индейкой, а вот черви мммм, наверно пальчики оближешь!:-))
не просто так же доктор лю годами всех ими пытался кормить)
+3
-2
+1
Жрут че попало эти немцы,, а потом воздух портят тоже где попало и хоть бы хны.
+4
-3
+1
Съест Ямаля завтра
+5
-4
+1
Ответ OldRedWhite
Это до того , как они умерли от холода зимой и от голода весной !
Кто умер? Политики которые выступали с такими призывами?
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пусть такое больше не публикует.
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Если закончатся мучные черви, можно попробовать дождевых. Они вообще бесплатные. После дождя выходи на улицу, они сами из земли выползут - жри скока хош, на здоровье! 😄😄😄
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Загнивающая Европа..червей уже поедают))
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Фуу, глистов ещё заведи!
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Ответ Gladiator91
Загнивающая Европа..червей уже поедают))
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PASBET.RU Ставлю по ним, за 2 дня сделал 284 тыс. Разбираются в футболе, советую мужики. Отличные прогнозы. Pasbet.ru

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+1
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