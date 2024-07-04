МЛС. «Интер Майами» выиграл 4 матча подряд без Месси и Суареса. Команда лидирует в таблице Восточной конференции
«Интер Майами» одержал четыре победы подряд без Лионеля Месси.
Команда тренера Херардо Мартино обыграла «Шарлотт» (2:1) в матче регулярного чемпионата МЛС.
Это четвертая победа подряд для «Интер Майами» после того, как футболисты команды Лионель Месси и Луис Суарес отправились в сборные Аргентины и Уругвая соответственно для участия в Кубке Америки.
Прежде клуб из Флориды обыграл «Филадельфию» (2:1), «Коламбус» (2:1) и «Нэшвилл» (2:1).
Добавим, что защитник Жорди Альба сделал результативные действия в двух матчах подряд – в игре с «Нэшвиллом» он забил, а против «Шарлотт» отметился голевой передачей.
«Интер Майами» лидирует в таблице Восточной конференции, набрав 47 очков в 22 матчах.
МЛС
- Дата проведения
- 4 июля, 02.30, «Банк оф Америка»
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Шарлотт –
Кахлина, Бирн, Маланда, Privett, Уронен, Вествуд, Бронико, Диани (Тавареш, 75), Абада (Smalls, 87), Агьеманг, Calderón Vargas (Деягере, 87).
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Интер Майами –
Кэллендер, Вейгандт, Кривцов (Брайт, 46), Авилес, Альба, Грессель (Фрэй, 90), Тэйлор (Афонсо, 71), Бускетс, Гомес, Кремаски (Руис, 90), Кампана.
- Удаление:
- Агьеманг (90+6).
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поэтому, какой смысл останавливать?
там большая часть игр выгрызается не без труда, налегке, лол