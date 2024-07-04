МЛС. «Интер Майами» выиграл 4 матча подряд без Месси и Суареса. Команда лидирует в таблице Восточной конференции

Теги МЛС Лионель Месси Сборная Аргентины по футболу результаты Луис Суарес Херардо Мартино Жорди Альба Интер Майами Шарлотт Футбол

«Интер Майами» одержал четыре победы подряд без Лионеля Месси.

Команда тренера Херардо Мартино обыграла «Шарлотт» (2:1) в матче регулярного чемпионата МЛС.

Это четвертая победа подряд для «Интер Майами» после того, как футболисты команды Лионель Месси и Луис Суарес отправились в сборные Аргентины и Уругвая соответственно для участия в Кубке Америки.

Прежде клуб из Флориды обыграл «Филадельфию» (2:1), «Коламбус» (2:1) и «Нэшвилл» (2:1).

Добавим, что защитник Жорди Альба сделал результативные действия в двух матчах подряд – в игре с «Нэшвиллом» он забил, а против «Шарлотт» отметился голевой передачей.

«Интер Майами» лидирует в таблице Восточной конференции, набрав 47 очков в 22 матчах.

МЛС

Шарлотт – Интер Майами 1:2 (1:1, 0:1)
Дата проведения
4 июля, 02.30, «Банк оф Америка»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – 30 Тэйлор, 1:1 – 41 Агьеманг, 1:2 – 86 Кремаски.
ШарлоттКахлина, Бирн, Маланда, Privett, Уронен, Вествуд, Бронико, Диани (Тавареш, 75), Абада (Smalls, 87), Агьеманг, Calderón Vargas (Деягере, 87).
Интер МайамиКэллендер, Вейгандт, Кривцов (Брайт, 46), Авилес, Альба, Грессель (Фрэй, 90), Тэйлор (Афонсо, 71), Бускетс, Гомес, Кремаски (Руис, 90), Кампана.
Предупреждения:
Кривцов (21), Агьеманг (45+2), Гомес (53), Авилес (67), Альба (90+3).
Удаление:
Агьеманг (90+6).

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61 комментарий
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В прошлом году набрали за все матчи только 34 очка, а сейчас уже 47... У команды появился дух победителей.
+85
-13
+72
Чего там поверили в себя? Самая дорогая команда МЛс, даже если Месси убрать.
+49
-6
+43
Ответ Tore2016
В прошлом году набрали за все матчи только 34 очка, а сейчас уже 47... У команды появился дух победителей.
Вирус Месси). Средние игроки подняли уровень. Поверили.
+62
-26
+36
ЗМ за АУРУ Месси
+49
-16
+33
Ответ Великий Алонсо
Без Суареса тяжеловато конечно, ну а без балласта Месси на поле, который уже всем надоел, команда раскрыла крылья
ну балласт кажется набрал 12+9 в 12 матчах сезона? так-то неплохо для балласта))
+28
-4
+24
оказывается, Месси был не нужен. нужны были Альба и Бускетс
+27
-11
+16
Ответ Vinnipukh Vinni
Так их Месси научил, вот и побеждают. А Месси спокойно отлучился по делам.
А его научил Паредес, который в свою очередь научился в Зените.
+16
0
+16
Ответ Радость Ди Мария
Вирус Месси). Средние игроки подняли уровень. Поверили.
Не стоит недооценивать наличие Буси и Альбы в команде
+13
-1
+12
Ответ Деж
Стоп. Ребятня. А как это в принципе возможно? МЛС в разгаре, во время Кубка Америки??
да там одни сбитые летчики играют, либо игроки довольно среднего уровня, а лучшие американские игроки выступают в Европе, где чемпы окончены.
поэтому, какой смысл останавливать?
+12
-5
+7
Ответ Оливер Кан пускает в домик от Карлоса
Комментарий удален модератором
в прошлом сезоне так и было, без него команда полный ноль была. Дешевый наброс
+6
-1
+5
Ответ Tore2016
В прошлом году набрали за все матчи только 34 очка, а сейчас уже 47... У команды появился дух победителей.
Так-то и тренер появился вместо Невилла да и Бускетс с Альбой игроки приличные.
+5
0
+5
Альба в полном порядке. Если бы маэстро Хави не выжил бы из команды Альбу, то итог этого сезона мог быть бы другим и для самого Хави.
+4
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+4
Ответ Бегемотик
ЗМ за АУРУ Месси
ЗМ-2039 получит плакат Лео в раздевалке сборной
+3
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+3
Ответ Gustavo Tiburzi
Команда ментально выросла конечно с приходом Месси! Большинство матчей выигрывают в самом конце!
И причем здесь новый тренер?)
+2
-1
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Ответ Denis_VD
Я смотрю, эта Копа настоль акцентирующий на себя внимание турнир, что, допустим, ни МЛС свой чемпионат на останавливает, ни Серия А бразильская.
серия А бразильская или млс останавливаются на период евро? нхл останавливается на чм или олимпийские игры?
+2
-1
+1
Заложили дух победителя команде, молодцы, так держать
+5
-4
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Ответ Alex.K71
Стабильность-признак мастерства! Команда и без своих основных лидеров идёт будь здоров!!! Красота:-))
Багаж Месси
+3
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Ответ Кую коней
Гениальный Бэкс! Хайпанул на Месси, заставил пиндосов поверить что клуб крутой и тихой сапой создал команду. Мессифаны кнш будут причислять все лавры карлу, но мы то знаем кто в Майами папка
Обидно, что про Роналду никогда ничего невозможно написать в плане успехов его команд.
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Ответ Zenit2013
Якорь уехал, и начали побеждать налегке. С Суаресом было бы конечно ещё лучше, ждём когда вернётся с КА победителем
шо ты несёшь, окаянный
там большая часть игр выгрызается не без труда, налегке, лол
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Ответ Красная стрела
Чего там поверили в себя? Самая дорогая команда МЛс, даже если Месси убрать.
Без Месси и Суареса - нет.
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Ответ Zenit2013
Якорь уехал, и начали побеждать налегке. С Суаресом было бы конечно ещё лучше, ждём когда вернётся с КА победителем
Всем бы такой якорь) Кстати, присядь не стой: Месси признан лучшим игроком группового этапа Копы.
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Ответ Nemat Abdukhakimov
Почему нет ни одного коммента о том что без Месси команда играет лучше. Вы чего фанатики, неудобно такое писать?
Если б Интер Майями выиграл эти матчи ещё и без Бускетса с Альбой, тогда вопросов не было. Но в лиге нет ни крайних защитников уровня Альбы, ни полузащитников уровня Бускетса. Они добавили в балансе, от чего и команда стала часто побеждать.
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Ответ Lightkeeper
Комментарий скрыт
Так их Месси научил, вот и побеждают. А Месси спокойно отлучился по делам.
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Ответ Деж
Стоп. Ребятня. А как это в принципе возможно? МЛС в разгаре, во время Кубка Америки??
Они как и чемпионат Белоруссии, превыше остальных турниров! )
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Ответ zzzeeerrrooo
Не стоит недооценивать наличие Буси и Альбы в команде
Месси знает кого приглашать.
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Ответ Tore2016
В прошлом году набрали за все матчи только 34 очка, а сейчас уже 47... У команды появился дух победителей.
Стабильность-признак мастерства! Команда и без своих основных лидеров идёт будь здоров!!! Красота:-))
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Выгнать
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А Мартино, получается, хороший тренер. Команда потеряла часть игроков и играет по сути прошлогодним составом +Бускетс и Альба. Но побеждает без Мессии и Суареса.
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Гениальный Бэкс! Хайпанул на Месси, заставил пиндосов поверить что клуб крутой и тихой сапой создал команду. Мессифаны кнш будут причислять все лавры карлу, но мы то знаем кто в Майами папка
+4
-4
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Когда оставили за страшего, и ты хочешь себя проявить
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