У Нико Уильямса гол, ассист и 100-процентная точность передач в матче Евро – рекорд с момента сбора статистики

Теги Сборная Испании по футболу Евро-2024 рекорды Нико Уильямс Футбол

У Нико Уильямса гол, ассист и 100-процентная точность передач в матче Евро.

Только ему в истории чемпионатов Европы удалось сделать это – учет ведется  с 1980 года, с момента сбора статистики, для игроков, вышедших в стартовом составе.

В игре 1/8 финала с Грузией (4:1) вингер сборной Испании сделал 46 точных передач из 46.

Нико Уильямс – новая звезда Испании. Как он жил до Евро? 

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51 комментарий
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Как же он хорош. Нико прекрасен. Будущее Испании.
+100
-3
+97
Ответ kaka10
Комментарий скрыт
Нико топ, но зачем занижать Хави и Крооса. Второй так вообще отдает десятки передач на 30-40 метров и 9 из 10 точные
+68
-3
+65
Лучший игрок матча по Whoscored.
+40
-1
+39
Недолго ему осталось играть в Бильбао
+35
0
+35
Но Хвича лучше его и всей остальной команды Испании, по мнению агента и вратаря сборной Грузии)))
+42
-10
+32
Ответ xyg2rdwzx4
Почему этот парень еще не в топ клубе?
Он уже в топ клубе
+24
-6
+18
Ответ xyg2rdwzx4
Почему этот парень еще не в топ клубе?
Старший брат не разрешает
+14
0
+14
Ответ Ojer
Лучший игрок матча по Whoscored.
По версии Guillermo тоже
+15
-2
+13
А навесы передачами не считаются? Было несколько навесов,когда защитники выбивали мяч.
+11
0
+11
Ответ yulay
летом перейдет в Барсу.
Откуда деньги возьмете?)
+14
-5
+9
Пока лучший игрок этого евро. Напоминает юного Роналду на евро 2004, только тогда было много топов на турнире, а сейчас ярких футболистов практически нет
+11
-2
+9
А Ламин - Ямаль!
+8
-1
+7
Ответ войд
Комментарий скрыт
Да у тебя все игроки которые не играют в реале бегунки
+8
-1
+7
Ответ xyg2rdwzx4
Почему этот парень еще не в топ клубе?
Потому что решил помочь родному клубу: у него этим летом истекал контракт, но он специально продлился с басками, чтобы Атлетик получил отступные.
+6
0
+6
Почему этот парень еще не в топ клубе?
+6
-2
+4
Ответ kaka10
Комментарий скрыт
ты говоришь про чувака, отдавшего 30 голевых за сезон и под 200 за карьеру 🤡
+4
0
+4
Ответ yulay
летом перейдет в Барсу.
Там отступные 55 млн. Дешевле Баски не отдадут после такой игры на Евро.
+3
0
+3
Бубнов 5+ поставил бы.
+3
0
+3
Поменял свое мнение о нем. Раньше он казался бегунком и легкоатлетом без идей и понимания игры. Сейчас смотрю - парень довольно толковый. Мягкий, местами думающий. Щас главное не остановиться в росте, как некоторые,а наоборот искать себя и прогрессировать еще сильнее.
+2
0
+2
Ответ Вячеслав Тотров
А навесы передачами не считаются? Было несколько навесов,когда защитники выбивали мяч.
Нет. Это идёт в отдельную графу
+2
0
+2
А как он играет в клубе? Как по мне, интересоваться клубы игроками должны на основе выступления за клуб на протяжении целого года, то есть сезона, а не на 2-3 матчах за сборную на ЧМ или Евро. Выстреливает кто-то на ЕВРО/ЧМ, его берут, а потом не знают куда девать
+2
0
+2
Каждый матч по несколько лямов себе к стоимости набирает. Красава! 👍Для этого плюс ко всему Евро и нужен
+2
0
+2
Ответ ILB05
А как он играет в клубе? Как по мне, интересоваться клубы игроками должны на основе выступления за клуб на протяжении целого года, то есть сезона, а не на 2-3 матчах за сборную на ЧМ или Евро. Выстреливает кто-то на ЕВРО/ЧМ, его берут, а потом не знают куда девать
Отлично играет.
6+4 в прошлом сезоне.
5+11 в этом (сезон 23-24).
И это не считая ещё кубок Испании.
+2
-1
+1
Ответ войд
Комментарий скрыт
Ахахахаха, ты че по комментам на спортсе о игроках судишь?))
+2
-1
+1
Ответ mehmet scholl
Страшно представить его ценник после евро. 300?
Отступные 55 млн
+1
0
+1
Это еще что, он в начале был не особо заметен.Что он делал с Италией, там вообще было какой то кошмар ,он просто разрезал свой фланг как нож масло.
+1
0
+1
Надо было его вместо Мбаппе брать)
+1
0
+1
Вчера был очень хорош
0
0
0
Ответ ILB05
А как он играет в клубе? Как по мне, интересоваться клубы игроками должны на основе выступления за клуб на протяжении целого года, то есть сезона, а не на 2-3 матчах за сборную на ЧМ или Евро. Выстреливает кто-то на ЕВРО/ЧМ, его берут, а потом не знают куда девать
27 голевых действий в Бильбао. Вполне отличная статистка для вингера который не играет в топ-клубе
0
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0
Ответ NoThanks
Поменял свое мнение о нем. Раньше он казался бегунком и легкоатлетом без идей и понимания игры. Сейчас смотрю - парень довольно толковый. Мягкий, местами думающий. Щас главное не остановиться в росте, как некоторые,а наоборот искать себя и прогрессировать еще сильнее.
Он вообще не на своей позиции играет, у него есть хорошее видение поля, он должен играть свободно, ближе к центру!
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