У Нико Уильямса гол, ассист и 100-процентная точность передач в матче Евро – рекорд с момента сбора статистики
У Нико Уильямса гол, ассист и 100-процентная точность передач в матче Евро.
Только ему в истории чемпионатов Европы удалось сделать это – учет ведется с 1980 года, с момента сбора статистики, для игроков, вышедших в стартовом составе.
В игре 1/8 финала с Грузией (4:1) вингер сборной Испании сделал 46 точных передач из 46.
Нико Уильямс – новая звезда Испании. Как он жил до Евро?
Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?
6+4 в прошлом сезоне.
5+11 в этом (сезон 23-24).
И это не считая ещё кубок Испании.