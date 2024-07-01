У Нико Уильямса гол, ассист и 100-процентная точность передач в матче Евро – рекорд с момента сбора статистики

У Нико Уильямса гол, ассист и 100-процентная точность передач в матче Евро.

Только ему в истории чемпионатов Европы удалось сделать это – учет ведется с 1980 года, с момента сбора статистики, для игроков, вышедших в стартовом составе.

В игре 1/8 финала с Грузией (4:1) вингер сборной сделал 46 точных передач из 46.

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