Роналду чаще всех попадал в офсайд на групповом этапе Евро – 5. Лукаку, Довбик и Хейлунд – по 3 раза

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Криштиану Роналду чаще всех попадал в офсайд на групповом этапе Евро-2024.

Форвард сборной Португалии пять раз оказывался в офсайде. На 2-м месте по попаданиям в положение вне игры нападающий Барнабаш Варга из Венгрии (4 раза).

Дальше идут бельгиец Ромелу Лукаку, украинец Артем Довбик и датчанин Расмус Хейлунд (по 3 раза у каждого из форвардов).

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?

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38 комментариев
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Рекорды сами гонятся за Роналду.
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И здесь лучший! Он настолько быстр, что даже мысли партнеров по команде не успевают за ним
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Ответ Мохнатый55
Рекорды сами гонятся за Роналду.
он их обгоняет
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Просто, Роналду настолько быстрый , что защитники не успевают оттянуться назад и оставить его в нормальном положении
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Золотой мяч бездарю
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Офсайду
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1100 офсайдов в карьере , "рекордсмен" в истории футбола на все времена )) 80 голов с офсайдов, "рекордсмен" на все времена ))
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Ответ AprasidzE
Индзаги всю карьеру провел в оффсайде, но не было VAR и статистикодрочеров в то время.
Ну так они плюс минус одного уровня игроки
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кто бы сомневался , по офсайдам данный товарищ впереди планеты всей ) как и по голам сборным которые не входят в топ 100)у него их там под 40)
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Медленный и бесполезный
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Ну тут точно ЗМ надо вручить
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Вот все над лукаку угарали, а он хотя бы из этих оффсайдов забивал
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Позорище
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Если стоять в штрафной и ничего не делать , можно и чаще попадать в офсайд
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Этого не может быть - так скажет большинство фанатиков сектанта
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Ответ Человек1991
1100 офсайдов в карьере , "рекордсмен" в истории футбола на все времена )) 80 голов с офсайдов, "рекордсмен" на все времена ))
Месси получит супер золотой мяч, а Роналду супер золотой офсайд
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Поклонники скажут: наш Кришти хоть в чём-то, но всегда лучший ))))
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Ответ Сергей Лимонников
Стебешься что-ли?
Да конечно стебусь, Индзаги чемпион мира. Получается, что не одного уровня.
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Ответ Trey4rch
Вот все над лукаку угарали, а он хотя бы из этих оффсайдов забивал
вот если бы не вар, лакака был бы на 1 месте в списке бомбардиров , жаль раньше не ввели так бы у раналды голов 400 из за офсайдов отнялось)
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Дед это тот человек который стоит на штанге и подставляет ногу играя в 11- душ ) олдскулы знают о чем я 🤣
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Так Криш просто стоит в офсайде
От былого величия остаётся всё меньше
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Жду инфу от спортс про очередной его рекорд
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Комментарий удален модератором
В какой же он идеальной форме. Что ни матч - очередной рекорд. Тащер 💪
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Уверенно идёт за третьим званием "Худшего игрока турнира". Два уже были рекордом, а три станут просто космосом.
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Рекорд за рекордом. И это в таком возрасте.
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Выиграть в этом виде у Лукаку - это не просто.
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Ответ Budabuda
Медленный и бесполезный
Комментарий удален пользователем
Ответ Великий Алонсо
Комментарий удален пользователем
Комментарий удален модератором
Молодец. В его возрасте не у каждого встанет на офсайд.
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