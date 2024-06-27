Роналду чаще всех попадал в офсайд на групповом этапе Евро – 5. Лукаку, Довбик и Хейлунд – по 3 раза

Криштиану Роналду чаще всех попадал в офсайд на групповом этапе Евро-2024.

Форвард сборной Португалии пять раз оказывался в офсайде. На 2-м месте по попаданиям в положение вне игры нападающий Барнабаш Варга из Венгрии (4 раза).

Дальше идут бельгиец Ромелу Лукаку, украинец Артем Довбик и датчанин Расмус Хейлунд (по 3 раза у каждого из форвардов).

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