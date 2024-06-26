Саньоль о составе Грузии на Евро: «Невежды ежедневно критикуют меня, связывая все с политикой. Я тренер, и только я решаю, кто будет играть, а кто нет»

Теги Вилли Саньоль Сборная Грузии по футболу Евро-2024 Буду Зивзивадзе Жорж Микаутадзе Футбол

Вилли Саньоль рассказал, как формирует состав сборной Грузии на Евро-2024.

Грузинская сборная уступила Турции (1:3) в 1-м туре чемпионата Европы, а во втором сыграла с Чехией вничью (1:1). 

Завтра грузинская команда сыграет с Португалией в 3-м матче Евро-2024. 

«Буду [Зивзивадзе] является частью команды. Он сыграл несколько минут против Турции. В матче против Чехии я принял другое решение. На игру против Португалии еще ничего не решено.

Вы связываете это все с политикой, но я очень далек от политики. Я хочу принимать правильные решения, которые будут основаны только на футбольных фактах.

6-7 месяцев назад многие критиковали меня за то, что Микаутадзе сидел на скамейке, а я ставил Буду в стартовый состав. А сейчас некоторые невежды ежедневно критикуют меня без футбольных причин, и я больше не могу это терпеть.

Я футбольный тренер, и только я решаю, кто будет играть, а кто нет. Выбор делается только с футбольной точки зрения, и решения по составу принимаю только я», – сказал главный тренер сборной Грузии Вилли Саньоль.

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?

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7 комментариев
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Так а можно было бы в статье упамянуть, из-за каких политических нюансов Саньоль говорит про это? Один играет в Голландии, второй в Германии. И? Думаю, кроме всезнающего автора новости, очень многие не понимают, в чём суть претензий-то?
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Ответ Сергей Забырин
Это же гуглить нужно) он сказал, что Россия - враг для Грузии и всего мира. И якобы давление правящей «пророссийской» партии повлияло на его нахождение в составе из-за сказанного
Он это кто? Саньоль, Микаутадзе или Зивзивадзе?) Слишком много вводных)
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Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Так а можно было бы в статье упамянуть, из-за каких политических нюансов Саньоль говорит про это? Один играет в Голландии, второй в Германии. И? Думаю, кроме всезнающего автора новости, очень многие не понимают, в чём суть претензий-то?
На самом деле Зивзивадзе критиковал грузинский закон об иноагентах, и у Саньоля спросили, мол не поэтому ли вы ограничеваете его игровое время. Вот он и вспылил
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Если Криш выйдет, жду от него хотя бы дубля, пора уже
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