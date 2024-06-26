Саньоль о составе Грузии на Евро: «Невежды ежедневно критикуют меня, связывая все с политикой. Я тренер, и только я решаю, кто будет играть, а кто нет»

Вилли Саньоль рассказал, как формирует состав сборной Грузии на Евро-2024.

Грузинская сборная уступила Турции (1:3) в 1-м туре чемпионата Европы, а во втором сыграла с Чехией вничью (1:1).

Завтра грузинская команда сыграет с Португалией в 3-м матче Евро-2024.

«Буду [ ] является частью команды. Он сыграл несколько минут против Турции. В матче против Чехии я принял другое решение. На игру против Португалии еще ничего не решено.

Вы связываете это все с политикой, но я очень далек от политики. Я хочу принимать правильные решения, которые будут основаны только на футбольных фактах.

6-7 месяцев назад многие критиковали меня за то, что сидел на скамейке, а я ставил Буду в стартовый состав. А сейчас некоторые невежды ежедневно критикуют меня без футбольных причин, и я больше не могу это терпеть.

Я футбольный тренер, и только я решаю, кто будет играть, а кто нет. Выбор делается только с футбольной точки зрения, и решения по составу принимаю только я», – сказал главный тренер сборной Грузии Вилли Саньоль.

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